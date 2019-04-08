Головой в глаз и дерущиеся девушки: охранники пострадали от рук буйных посетителей в барах Новосибирска

СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-08T11:31:47+03:00

Прошедшие выходные оказались неспокойными для охранников: им пришлось разнимать не поделивших парня девушек и успокаивать буйных посетителей

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Травму при исполнении должностных обязанностей получил охранник ЧОП «Спортэкс» в пятницу во время дежурства в ночном баре на Красном проспекте. Официант показала сотруднику охраны на трех человек, которые не полностью оплатили счет и собирались уйти. Сотрудник охраны не дал им уйти, потребовав полностью оплатить счет, а именно доплатить 3800 рублей.

— Клиенты стали вести себя агрессивно, оскорбляли охранника и присутствующих, угрожали расправой и в итоге, попытались уйти, не расплатившись, но когда охранник их не пустил, реакция у одного из гостей была весьма дерзкой — мужчина ударил охранника головой в глаз, — рассказали в агентстве Безопасности Гвардия.

Также в минувшую субботу, 6 апреля пострадал еще один сотрудник Гвардии. Во время ночного дежурства в баре на улице Дуси Ковальчук, на него с кулаками напал пьяный посетитель. Ему не понравилось замечание, которое сделал сотрудник охраны на хулиганское поведение. В результате нападения клиент бара порвал охраннику рубашку.

— В воскресенье, 7 апреля в баре на улице Вокзальная магистраль драка возникла между двумя девушками, которые не смогли «поделить парня». Работники бара нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали охрану, — добавили в охранном ведомстве.

Прибывшие на место разборки бойцы группы быстрого реагирования разняли дерущихся и вывели их из заведения.

— В этой ситуации сотрудники охраны не пострадали, но отметили, что «дерущиеся пьяные дамы более агрессивны, чем мужчины», — отметили в агентстве.

ИСТОЧНИК KP.RU