Визги и брызги: белым медвежатам в зоопарке пустили воду в бассейн

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-08T10:14:06+03:00

Теперь новосибирцы смогут увидеть игры маленьких медвежат в воде, которая для них в новинку

Изменить размер текста: A A

С приходом весны и тепла в зоопарке происходят изменения, вот и в бассейн к белым медведям пустили воду.

— Белым медведям пустили воду в бассейн! Теперь наблюдать за двойней станет еще интереснее, — говорится в сообщении новосибирского зоопарка.

По фото видно, как медвежата знакомятся с новой для себя стихией — водой, аккуратно и настороженно касаясь лапками мокрого льда, а один из детенышей решил попробовать замороженную воду на вкус.

Напомним, не так давно зоологам удалось осмотреть двойню белой медведицы Герды и узнать пол малышей. Это мальчик и девочка. Медвежата родились 11 декабря прошлого года, и не так давно они стали выходить из вольера на радость посетителям.

Скоро можно будет наблюдать за водными играми брата и сестры. Фото: vk.com/novosibirsk_zoo.

ИСТОЧНИК KP.RU