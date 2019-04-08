Визги и брызги: белым медвежатам в зоопарке пустили воду в бассейн
С приходом весны и тепла в зоопарке происходят изменения, вот и в бассейн к белым медведям пустили воду.
— Белым медведям пустили воду в бассейн! Теперь наблюдать за двойней станет еще интереснее, — говорится в сообщении новосибирского зоопарка.
По фото видно, как медвежата знакомятся с новой для себя стихией — водой, аккуратно и настороженно касаясь лапками мокрого льда, а один из детенышей решил попробовать замороженную воду на вкус.
Напомним, не так давно зоологам удалось осмотреть двойню белой медведицы Герды и узнать пол малышей. Это мальчик и девочка. Медвежата родились 11 декабря прошлого года, и не так давно они стали выходить из вольера на радость посетителям.
Скоро можно будет наблюдать за водными играми брата и сестры. Фото: vk.com/novosibirsk_zoo.
ИСТОЧНИК KP.RU