«Мы – золотые люди. Танцуем и шалим»: парочка измазалась краской и устроила танцы в новосибирских ТЦ
Танцы в публичных местах становятся для Новосибирска традицией. На выходных мужчина и женщина размялись под музыку в двух торговых центрах.
Герои видео – актеры Василиса Даль и Владимир Пушкарев. Отплясывали они, предварительно покрасив себе тела желтым.
Актеры в желтой краске устроили танцы в новосибирских магазинах.
- Задумывался проект таким образом, что мы - золотые люди - танцуем и шалим. Облили друг друга водичкой, - рассказала Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Василиса Даль.
Персонал реагировал на танцоров спокойно. Некоторые очевидцы снимали на видео.
Танцоры пока не раскрывают смысл акции, но известно, что эти выступления – не душевный порыв, а часть некой рекламной кампании. А организовавшая перформанс Галина Палагина говорит, что впереди – некий массовый флешмоб.
ИСТОЧНИК KP.RU