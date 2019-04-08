2019-04-08T09:24:47+03:00
Общество

«Мы – золотые люди. Танцуем и шалим»: парочка измазалась краской и устроила танцы в новосибирских ТЦ

В городе прошла небольшая эпатажная акция [фото, видео]
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Девушка устроила танцы в магазинах.Девушка устроила танцы в магазинах.
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Танцы в публичных местах становятся для Новосибирска традицией. На выходных мужчина и женщина размялись под музыку в двух торговых центрах.

Герои видео – актеры Василиса Даль и Владимир Пушкарев. Отплясывали они, предварительно покрасив себе тела желтым.

Актеры в желтой краске устроили танцы в новосибирских магазинах.

- Задумывался проект таким образом, что мы - золотые люди - танцуем и шалим. Облили друг друга водичкой, - рассказала Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Василиса Даль.

Персонал реагировал на танцоров спокойно. Некоторые очевидцы снимали на видео.

Танцоры пока не раскрывают смысл акции, но известно, что эти выступления – не душевный порыв, а часть некой рекламной кампании. А организовавшая перформанс Галина Палагина говорит, что впереди – некий массовый флешмоб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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