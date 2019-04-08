2019-04-08T09:17:17+03:00
Общество

Пользовалась беспомощностью: сотрудница психбольницы украла со счетов пациентов более 700 тысяч рублей

Специалист по социальной работе пойдет под суд за кражу, совершенную в 2016 году
Надежда ЯРКОВА
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Сотрудница больницы попалась на краже денег со счетов пациентов.Сотрудница больницы попалась на краже денег со счетов пациентов.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Новосибирске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении денег пациентов психиатрической больницы.

— Прокуратура Дзержинского района проверила законность снятия денег с банковских счетов, которые принадлежали пациентам «Государственной Новосибирской клинической психиатрической больницы №3». Проверка вскрыла кражу денег пациентов сотрудницей больницы, которая решила воспользоваться состоянием здоровья, возрастом, а также тем фактом, что у некоторых пациентов не было родственников, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Женщина работала специалистом по социальной работе. В ее обязанности входила обработка персональных данных стационарных больных, и она имела доступ к их деньгам на банковских счетах. Таким образом, воспользовавшись ситуацией, в 2016 году она украла у двух пожилых пациентов более 700 тысяч рублей.

— Прокуратура района направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения материалов в отношении работника больницы следователем возбуждено уголовное дело по статье — мошенничество с использованием электронных средств платежа лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере, — добавили в прокуратуре. — Результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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