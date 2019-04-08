Вода, похожая на нефть: под Новосибирском черную жижу из-под крана признали пригодной к пище
Прокуратура Новосибирской области проверит, почему качество воды в микрорайоне Светлый Мошковского района жители и эксперты оценивают по-разному.
— Проверку инициировала общественная организация защиты прав потребителей, куда обратились жители микрорайона Светлый. Люди оказались шокированы результатами экспертизы воды, сделанной по заказу управляющей компании и по иронии первого апреля, — рассказали в «Гражданском патруле».
По заключению врача-эксперта Мошковского филиала Роспортебнадзора Струковой, люди без опаски могут использовать в пищу поступающую в их квартиры бурую воду с осадком — «она полностью соответствует СанПиН».
— Жители сомневаются в подлинности результатов исследований. Потому что нам тычут бумажки, из которых видно, что вода у нас идеальная, а из кранов течет чернота, грязь и песок, в некоторых домах она пахнет химией и болотом. Воду из-под крана пить нельзя, даже для технических нужд, прежде нужно полчаса сливать ржавчину, — рассказала местная жительница Елена Юрьева.
Гражданский патруль в свою очередь взялся поставить ситуацию на контроль, чтобы с ситацией разобрались в региональном отделе Роспотребнадзора и прокуратуре области.
Жителей уверяют, что вода пригодна для питья. Фото: "Гражданский патруль".
ИСТОЧНИК KP.RU