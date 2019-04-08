Вода, похожая на нефть: под Новосибирском черную жижу из-под крана признали пригодной к пище

СЕГОДНЯ 08:18 2019-04-08T08:20:52+03:00

Вода не только черная на цвет, но и пахнет химией и болотом. Фото: "Гражданский патруль".

Под Новосибирском из кранов жителей микрорайона идет черная вода, которая пахнет химией и болотом

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Прокуратура Новосибирской области проверит, почему качество воды в микрорайоне Светлый Мошковского района жители и эксперты оценивают по-разному.

— Проверку инициировала общественная организация защиты прав потребителей, куда обратились жители микрорайона Светлый. Люди оказались шокированы результатами экспертизы воды, сделанной по заказу управляющей компании и по иронии первого апреля, — рассказали в «Гражданском патруле».

По заключению врача-эксперта Мошковского филиала Роспортебнадзора Струковой, люди без опаски могут использовать в пищу поступающую в их квартиры бурую воду с осадком — «она полностью соответствует СанПиН».

— Жители сомневаются в подлинности результатов исследований. Потому что нам тычут бумажки, из которых видно, что вода у нас идеальная, а из кранов течет чернота, грязь и песок, в некоторых домах она пахнет химией и болотом. Воду из-под крана пить нельзя, даже для технических нужд, прежде нужно полчаса сливать ржавчину, — рассказала местная жительница Елена Юрьева.

Гражданский патруль в свою очередь взялся поставить ситуацию на контроль, чтобы с ситацией разобрались в региональном отделе Роспотребнадзора и прокуратуре области.

Жителей уверяют, что вода пригодна для питья. Фото: "Гражданский патруль".

ИСТОЧНИК KP.RU