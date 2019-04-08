2019-04-08T08:20:52+03:00
Общество

Вода, похожая на нефть: под Новосибирском черную жижу из-под крана признали пригодной к пище

Под Новосибирском из кранов жителей микрорайона идет черная вода, которая пахнет химией и болотом
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Вода не только черная на цвет, но и пахнет химией и болотом. Фото: "Гражданский патруль".Вода не только черная на цвет, но и пахнет химией и болотом. Фото: "Гражданский патруль".
Изменить размер текста:

Прокуратура Новосибирской области проверит, почему качество воды в микрорайоне Светлый Мошковского района жители и эксперты оценивают по-разному.

— Проверку инициировала общественная организация защиты прав потребителей, куда обратились жители микрорайона Светлый. Люди оказались шокированы результатами экспертизы воды, сделанной по заказу управляющей компании и по иронии первого апреля, — рассказали в «Гражданском патруле».

По заключению врача-эксперта Мошковского филиала Роспортебнадзора Струковой, люди без опаски могут использовать в пищу поступающую в их квартиры бурую воду с осадком — «она полностью соответствует СанПиН».

— Жители сомневаются в подлинности результатов исследований. Потому что нам тычут бумажки, из которых видно, что вода у нас идеальная, а из кранов течет чернота, грязь и песок, в некоторых домах она пахнет химией и болотом. Воду из-под крана пить нельзя, даже для технических нужд, прежде нужно полчаса сливать ржавчину, — рассказала местная жительница Елена Юрьева.

Гражданский патруль в свою очередь взялся поставить ситуацию на контроль, чтобы с ситацией разобрались в региональном отделе Роспотребнадзора и прокуратуре области.

Жителей уверяют, что вода пригодна для питья. Фото: "Гражданский патруль".

Жителей уверяют, что вода пригодна для питья. Фото: "Гражданский патруль".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Визги и брызги: белым медвежатам в зоопарке пустили воду в бассейн
«Мы – золотые люди. Танцуем и шалим»: парочка измазалась краской и устроила танцы в новосибирских ТЦ
Пользовалась беспомощностью: сотрудница психбольницы украла со счетов пациентов более 700 тысяч рублей
В метрополитене нашли романтика-машиниста, посадившего девушку управлять поездом
«Кровь еще свежая»: под Новосибирском нашли разбитый кроссовер и документы на хозяйку машины
Оттаявшая опасность: новосибирец насчитал с десяток шприцов и бычков, разбросанных возле детской площадки
Затор в Ленинском районе: девушка на кроссовере устроила ДТП с «Мерседесом» около трамвайных путей
Вышел из дома и пропал: новосибирские волонтеры объявили о поиске жителя Искитима
Погода на день в Новосибирске: 8 апреля потеплеет до плюс 9 градусов
«Выпивала. Не помнит, как ребенка потеряла» - пьяная мамаша не заметила, как пропал ее трехлетний сын
«Вышел из поезда и пропал»: тело мужчины, которого искали полицейские, нашли в реке
«Пройти мимо я не мог»: «Комсомолка» отыскала героя, задержавшего человека с ножом
Катаясь на снегоходе, трое новосибирцев провалились в воду
Мужчины – жертвы домашнего насилия: в МВД рассказывают, как от новосибирских женщин страдают их мужья
Сделай ей тартар: мужчина из Новосибирска приготовит Эвелине Бледанс блюдо из селедки
Угрожал ножом: мужчина ограбил цветочный магазин в Новосибирске
Тому, кто выдаст убийц, гарантируют награду: МВД продолжает искать преступников, которые на пляже расправились со школьником