2019-04-08T06:41:07+03:00
Происшествия

«Кровь еще свежая»: под Новосибирском нашли разбитый кроссовер и документы на хозяйку машины

Видимо, ночью произошло жесткое ДТП, поскольку разбитая машина вся в крови
Надежда ЯРКОВА
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Кроссовер, скорее всего, перевернулся в ночном ДТП. Стоп-кадр с видео.Кроссовер, скорее всего, перевернулся в ночном ДТП. Стоп-кадр с видео.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Новосибирец нашел на трассе залитый кровью кроссовер, который лежит у дороги в Боровое.

— Примерно в 2-3 километрах после поворота с Ордынской трассы, в кювете лежит разбитый кроссовер Nissan Murano. Судя по всему, водитель не справился с управлением на повороте и слетел с дороги, — предположил приславший видео подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидец добавил, что скорее всего, машина слетела ночью, так как кровь еще свежая.

— По документам, хозяйка Воробьева Светлана Сергеевна 1981 года рождения. Проживает в Октябрьском районе Новосибирска, родилась в Береговом. Мы сейчас в Береговом, пытаемся ее родственников найти, — добавил мужчина.

Под Новосибирском нашли залитый кровью кроссовер на трассе..

ИСТОЧНИК KP.RU

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