«Кровь еще свежая»: под Новосибирском нашли разбитый кроссовер и документы на хозяйку машины
Новосибирец нашел на трассе залитый кровью кроссовер, который лежит у дороги в Боровое.
— Примерно в 2-3 километрах после поворота с Ордынской трассы, в кювете лежит разбитый кроссовер Nissan Murano. Судя по всему, водитель не справился с управлением на повороте и слетел с дороги, — предположил приславший видео подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Очевидец добавил, что скорее всего, машина слетела ночью, так как кровь еще свежая.
— По документам, хозяйка Воробьева Светлана Сергеевна 1981 года рождения. Проживает в Октябрьском районе Новосибирска, родилась в Береговом. Мы сейчас в Береговом, пытаемся ее родственников найти, — добавил мужчина.
Под Новосибирском нашли залитый кровью кроссовер на трассе..
ИСТОЧНИК KP.RU