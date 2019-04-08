«Кровь еще свежая»: под Новосибирском нашли разбитый кроссовер и документы на хозяйку машины

СЕГОДНЯ 06:41 2019-04-08T06:41:07+03:00

Кроссовер, скорее всего, перевернулся в ночном ДТП. Стоп-кадр с видео. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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Новосибирец нашел на трассе залитый кровью кроссовер, который лежит у дороги в Боровое.

— Примерно в 2-3 километрах после поворота с Ордынской трассы, в кювете лежит разбитый кроссовер Nissan Murano. Судя по всему, водитель не справился с управлением на повороте и слетел с дороги, — предположил приславший видео подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидец добавил, что скорее всего, машина слетела ночью, так как кровь еще свежая.

— По документам, хозяйка Воробьева Светлана Сергеевна 1981 года рождения. Проживает в Октябрьском районе Новосибирска, родилась в Береговом. Мы сейчас в Береговом, пытаемся ее родственников найти, — добавил мужчина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/701758" frameborder="0"></iframe> Под Новосибирском нашли залитый кровью кроссовер на трассе..

ИСТОЧНИК KP.RU