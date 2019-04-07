Мужчины – жертвы домашнего насилия: в МВД рассказывают, как от новосибирских женщин страдают их мужья
Регулярно жертвами домашнего насилия становятся мужчины. Причем, последствия – тяжкие.
Жены и сожительницы нападают на своих сожителей с ножами. 6 апреля произошло сразу два таких случая.
Один факт - на Демьяна Бедного. Там пьяная 26-летняя особа ударила ножом 28-летнего сожителя. С раной в груди тот попал в больницу.
Другой случай – в Заельцовском районе. Причем, в этой истории пострадавший попытался защитить свою мучительницу от полиции.
- 29-летний мужчина, также получивший ножевое ранение грудной клетки, сообщил, что возле дома на него напал неизвестный. Однако, как выяснили полицейские, ножом его ударила 48-летняя сожительница, с которой они также распивали спиртное, - сообщает областное управление МВД России.
И в первом, и во втором случае возбуждены уголовные дела. Каждой из виновниц грозит до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU