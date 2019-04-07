Мужчины – жертвы домашнего насилия: в МВД рассказывают, как от новосибирских женщин страдают их мужья

СЕГОДНЯ 10:21 2019-04-07T10:21:32+03:00

За один день в городе произошло два похожих случая – в больницу попали мужчины, травмированные своими сожительницами

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Регулярно жертвами домашнего насилия становятся мужчины. Причем, последствия – тяжкие.

Жены и сожительницы нападают на своих сожителей с ножами. 6 апреля произошло сразу два таких случая.

Один факт - на Демьяна Бедного. Там пьяная 26-летняя особа ударила ножом 28-летнего сожителя. С раной в груди тот попал в больницу.

Другой случай – в Заельцовском районе. Причем, в этой истории пострадавший попытался защитить свою мучительницу от полиции.

- 29-летний мужчина, также получивший ножевое ранение грудной клетки, сообщил, что возле дома на него напал неизвестный. Однако, как выяснили полицейские, ножом его ударила 48-летняя сожительница, с которой они также распивали спиртное, - сообщает областное управление МВД России.

И в первом, и во втором случае возбуждены уголовные дела. Каждой из виновниц грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU