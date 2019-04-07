2019-04-07T10:21:32+03:00
Происшествия

Мужчины – жертвы домашнего насилия: в МВД рассказывают, как от новосибирских женщин страдают их мужья

За один день в городе произошло два похожих случая – в больницу попали мужчины, травмированные своими сожительницами
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Жертвами домашнего насилия часто становятся мужчины.Жертвами домашнего насилия часто становятся мужчины.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Регулярно жертвами домашнего насилия становятся мужчины. Причем, последствия – тяжкие.

Жены и сожительницы нападают на своих сожителей с ножами. 6 апреля произошло сразу два таких случая.

Один факт - на Демьяна Бедного. Там пьяная 26-летняя особа ударила ножом 28-летнего сожителя. С раной в груди тот попал в больницу.

Другой случай – в Заельцовском районе. Причем, в этой истории пострадавший попытался защитить свою мучительницу от полиции.

- 29-летний мужчина, также получивший ножевое ранение грудной клетки, сообщил, что возле дома на него напал неизвестный. Однако, как выяснили полицейские, ножом его ударила 48-летняя сожительница, с которой они также распивали спиртное, - сообщает областное управление МВД России.

И в первом, и во втором случае возбуждены уголовные дела. Каждой из виновниц грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сделай ей тартар: мужчина из Новосибирска приготовит Эвелине Бледанс блюдо из селедки
Угрожал ножом: мужчина ограбил цветочный магазин в Новосибирске
Тому, кто выдаст убийц, гарантируют награду: МВД продолжает искать преступников, которые на пляже расправились со школьником
Новосибирский каратист показал, как взлетает до потолка
Погода на день в Новосибирске: 7 апреля возможен дождь
В Новосибирске прохожий скрутил мужчину с ножом, напавшего на маленькую девочку
«Сам вернулся домой»: пропавший в Новосибирске одиннадцатиклассник нашелся
«Что за трусы «кому за 80?»: сибирячка повеселила соцсети тверком в панталонах
«Люди спят, а он чистит»: сибиряков возмутили коммунальщики, которые работали поздно вечером
Целься лучше: девушки в коротких шортах показали стильный тверк с мишенью
«Жду вашей поддержки»: сибирячка просит проголосовать за нее на конкурсе «Мисс Россия»
В Новосибирск привезли 20 вагонов оружия сирийских террористов
«Ушел вечером из дома»: в Новосибирске пропал 12-летний школьник
«Дичь какая-то»: мужчины, которые резали баранов во дворе многоэтажки, разозлили соцсети
«Любовь зла»: новосибирцы проехались в машине с «резиновой Зиной»
«Лапки мерзнут, но там лучше»: белочке Соне очень понравился морозильник
Погода на день в Новосибирске: 6 апреля будет плюс 8 градусов
«Хоккей» с двумя «к»: в Новосибирске «Тотальный диктант» прочтет нападающий «Сибири»
Новосибирцам покажут танк из Сирии и автомобиль террориста-смертника
Взорвали Карасук: спасатели разрушили лед на реке, чтобы избежать затора
«Ни питания, ни гостиницы, приткнуться некуда» - самолет из Вьетнама в Новосибирск задерживают на пять с половиной часов
Минимум обработки: кадр новосибирского фотографа попал в «VOGUE»
ЧП под Новосибирском: в почтовом отделении рухнула стена