Угрожал ножом: мужчина ограбил цветочный магазин в Новосибирске

СЕГОДНЯ 07:33 2019-04-07T07:33:00+03:00

Мужчина уже не в первый раз попал под статью. Фото: Влад КОМЯКОВ

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В Новосибирске идет следствие по делу об ограблении цветочного магазина.

Весенним вечером мужчина решил поживиться в торговом павильоне на улице Учительской. Приставив нож к груди продавщицы, преступник потребовал деньги. Напуганная женщина отдала ему 6400 рублей из кассы, после чего мужчина поспешил скрыться.

Как выяснилось, налетчик - 34-летний мастер по производству сэндвич-панелей. Однако, несмотря на наличие официального места работы, мужчина утверждает, что на ограбление его подтолкнули трудности с материальным положением. Кроме того, оказалось, что мужчина уже был неоднократно судим за тяжкие преступления и на момент ограбления находился на испытательном сроке после условно-досрочного освобождения.

Старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова сообщила «КП»-Новосибирск», что на время следствия гражданин взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU