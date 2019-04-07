Угрожал ножом: мужчина ограбил цветочный магазин в Новосибирске
В Новосибирске идет следствие по делу об ограблении цветочного магазина.
Весенним вечером мужчина решил поживиться в торговом павильоне на улице Учительской. Приставив нож к груди продавщицы, преступник потребовал деньги. Напуганная женщина отдала ему 6400 рублей из кассы, после чего мужчина поспешил скрыться.
Как выяснилось, налетчик - 34-летний мастер по производству сэндвич-панелей. Однако, несмотря на наличие официального места работы, мужчина утверждает, что на ограбление его подтолкнули трудности с материальным положением. Кроме того, оказалось, что мужчина уже был неоднократно судим за тяжкие преступления и на момент ограбления находился на испытательном сроке после условно-досрочного освобождения.
Старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова сообщила «КП»-Новосибирск», что на время следствия гражданин взят под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU