«Жду вашей поддержки»: сибирячка просит проголосовать за нее на конкурсе «Мисс Россия»

СЕГОДНЯ 11:51 2019-04-06T12:11:13+03:00

Об этом Полина Атаманова написала на своей страничке в «Инстаграме»

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Уже через неделю, 13 апреля, в Москве пройдет финал одного из самых престижных конкурсов красоты «Мисс Россия». А пока 50 красоток готовятся к дефиле в Барвиха Luxury Village, в Интернете уже идут нешуточные баталии. Ведь 10 девушек, которые победят в онлайн-голосовании на сайте проекта, войдут в топ-20 участниц конкурса.

Борется за победу и наша землячка – 18-летняя новосибирская студентка Полина Атаманова. И она обратилась в своем «Инстаграме» за поддержкой ко всем сибирякам:

- Я очень надеюсь и жду вашей поддержки, - написала на своей страничке девушка.

Голосовать за участниц можно на сайте www.missrussia.ru до 12.00 (время московское) 13 апреля. Поддержать конкурсантку своими лайками можно только один раз в день.

ТТХ

Полина АТАМАНОВА

Возраст – 18 лет

Рост – 180 см.

Объем груди - 90 см.

талии – 63 см.

бедер – 93 см.

ИСТОЧНИК KP.RU