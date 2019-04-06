«Жду вашей поддержки»: сибирячка просит проголосовать за нее на конкурсе «Мисс Россия»
Уже через неделю, 13 апреля, в Москве пройдет финал одного из самых престижных конкурсов красоты «Мисс Россия». А пока 50 красоток готовятся к дефиле в Барвиха Luxury Village, в Интернете уже идут нешуточные баталии. Ведь 10 девушек, которые победят в онлайн-голосовании на сайте проекта, войдут в топ-20 участниц конкурса.
Борется за победу и наша землячка – 18-летняя новосибирская студентка Полина Атаманова. И она обратилась в своем «Инстаграме» за поддержкой ко всем сибирякам:
- Я очень надеюсь и жду вашей поддержки, - написала на своей страничке девушка.
Голосовать за участниц можно на сайте www.missrussia.ru до 12.00 (время московское) 13 апреля. Поддержать конкурсантку своими лайками можно только один раз в день.
ТТХ
Полина АТАМАНОВА
Возраст – 18 лет
Рост – 180 см.
Объем груди - 90 см.
талии – 63 см.
бедер – 93 см.
ИСТОЧНИК KP.RU