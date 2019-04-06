«Дичь какая-то»: мужчины, которые резали баранов во дворе многоэтажки, разозлили соцсети
История, возмутившая пользователей соцсетей, произошла в Кировском районе Новосибирска: там во дворе дома №7 на 2-ой Ольховской улице мужчины резали баранов прямо на глазах у проходивших мимо детей.
- После того, как они всё это сделали, даже не убрали за собой, - сообщают очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» и подтверждают свой рассказ фотографиями.
Реакция пользователей соцсетей не заставила себя ждать: они негодуют в комментариях под постом.
- Для этого занятия специальные помещения есть, а не двор общественный. Дичь какая-то, - возмущаются одни.
- Это неуважение к окружающим, - считают другие.
- Неприятно на это смотреть. Если это вынуждают делать традиции, то делать это необходимо таким образом, чтобы никого непричастного это не задевало, - пишут третьи.
- Эту группу людей нужно наказать, - считают четвертые.
Мужчины, которые резали барана, не обращали внимание на детей.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU