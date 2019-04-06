2019-04-06T11:20:32+03:00
Общество

«Дичь какая-то»: мужчины, которые резали баранов во дворе многоэтажки, разозлили соцсети

Все происходило на глазах детей, находившихся в новосибирском дворе
Татьяна СОЛОВОВА
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Эти кадры были сделаны на улицы 2-ой Ольховской.Эти кадры были сделаны на улицы 2-ой Ольховской.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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История, возмутившая пользователей соцсетей, произошла в Кировском районе Новосибирска: там во дворе дома №7 на 2-ой Ольховской улице мужчины резали баранов прямо на глазах у проходивших мимо детей.

- После того, как они всё это сделали, даже не убрали за собой, - сообщают очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» и подтверждают свой рассказ фотографиями.

Реакция пользователей соцсетей не заставила себя ждать: они негодуют в комментариях под постом.

- Для этого занятия специальные помещения есть, а не двор общественный. Дичь какая-то, - возмущаются одни.

- Это неуважение к окружающим, - считают другие.

- Неприятно на это смотреть. Если это вынуждают делать традиции, то делать это необходимо таким образом, чтобы никого непричастного это не задевало, - пишут третьи.

- Эту группу людей нужно наказать, - считают четвертые.

Мужчины, которые резали барана, не обращали внимание на детей. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Мужчины, которые резали барана, не обращали внимание на детей.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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