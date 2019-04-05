Новосибирцам покажут танк из Сирии и автомобиль террориста-смертника
В субботу, 6 апреля, в десять утра на новосибирский вокзал прибудет поезд-музей с оружием сирийских террористов, которые изъяли во время боев российские военные. 20 вагонов-музеев доставят уникальные экспонаты в рамках акции «Сирийский перелом».
- Сибиряки совершенно бесплатно смогут увидеть танк Т-55, попавший в Сирию из Грузии, самоходный минный трал Aardvark JSFU, автомобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee, - рассказал Максим Безбородов, сотрудник Центра патриотического воспитания новосибирской области.
В четырех специальных крытых вагонах новосибирцам покажут беспилотники, холодное и огнестрельное оружие, самодельные взрывные устройства, экипировку, которая была у террористов.
Пробудет поезд-музей в Новосибирске два часа, так что увидеть экспонаты смогут все желающие. А проведут экскурсии военные, которые сами участвовали в контртеррористической операции в Сирии.
ИСТОЧНИК KP.RU