2019-04-05T10:27:57+03:00
Звезды

«Меня окружают только алкоголики, альфонсы и бабники»: таксистка из Новосибирска отправилась на шоу, чтобы стать счастливой

Девушка жалуется, что не может найти в Новосибирске настоящего заботливого мужчину
Виктория МИНАЕВА
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Девушка из Новосибирска стала участницей шоу «Перезагрузка». Фото: предоставлено ТНТДевушка из Новосибирска стала участницей шоу «Перезагрузка». Фото: предоставлено ТНТ
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Водитель такси из Новосибирска Анна Панфенова станет героиней шоу на ТНТ «Перезагрузка». В выпуске от 7 апреля эксперты попробуют разобрать ее женские проблемы. Поклонники у Анны есть, но, по ее словам, ее окружают «только алкоголики, альфонсы и бабники». Анна растит сына в одиночку, а также воспитывает несовершеннолетнего брата, можно сказать, тянет на себе всю семью. А вот личного счастья нет.

С таксисткой будут работать психолог, стилист, фитнес-тренер и даже стоматолог.

Таксистка из Новосибирска отправилась на шоу, чтобы стать счастливой.

— Я несколько раз отправляла заявки на участие, мне не отвечали, но я не теряла уверенность, что я когда-нибудь стану героиней шоу. Случайно узнала о кастинге в Новосибирске и поняла, что это мой шанс, — рассказала Анна. — Переосмысление своей жизни я начала в самолете по дороге домой, во время съемок еще многое не дошло. Приземлившись в Новосибирске, сразу начала делать первые шаги к изменению своей жизни! Уже занялась вопросом личной жизни, так как многие мои страхи ушли. Не хочу хвастаться раньше времени, но моя жизнь уже начала меняться в лучшую сторону, за что я безгранично благодарна проекту!

Шоу «Перезагрузка» по воскресеньям в 11.00 на ТНТ,16+

ИСТОЧНИК KP.RU

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