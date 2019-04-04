2019-04-04T09:10:29+03:00
Общество

Романтика обернулась скандалом: машинист новосибирского метро посадил управлять поездом подружку-блондинку

Сейчас в метрополитене начата служебная проверка
Александра БРУНЯ
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Свой тяжкий труд мужчина в итоге решил взвалить на свою подругу. Блондинка села за управление поездом. Фото: скриншот видеоСвой тяжкий труд мужчина в итоге решил взвалить на свою подругу. Блондинка села за управление поездом. Фото: скриншот видео
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В соцсетях и СМИ появилось видео, на котором запечатлено, как машинист поезда метро отдал управление своей знакомой. Ролик был снят еще в феврале 2015 года, но сейчас вызвал самый настоящий скандал.

— Хочу вам преподнести свое селфи, — улыбается в камеру машинист, управляя поездом. — В данном случае здесь показывается тяжелый труд машиниста.

Машинист новосибирского метрополитена передал управление поездом своей подружке.Скандальное видео из новосибирского метрополитена! Сначала машинист поезда делает "себяшку" в кабине, а потом пускает на свое место подругу, которая находит это "романтичным".

Свой тяжкий труд мужчина в итоге решил взвалить на свою подругу. Блондинка села за управление поездом.

— Романтика! — добавила она в конце видео.

В новосибирском метрополитене начали служебную проверку, сообщили в пресс-службе. Ее результаты обещают обнародовать в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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