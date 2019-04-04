Романтика обернулась скандалом: машинист новосибирского метро посадил управлять поездом подружку-блондинку
В соцсетях и СМИ появилось видео, на котором запечатлено, как машинист поезда метро отдал управление своей знакомой. Ролик был снят еще в феврале 2015 года, но сейчас вызвал самый настоящий скандал.
— Хочу вам преподнести свое селфи, — улыбается в камеру машинист, управляя поездом. — В данном случае здесь показывается тяжелый труд машиниста.
Машинист новосибирского метрополитена передал управление поездом своей подружке.Скандальное видео из новосибирского метрополитена! Сначала машинист поезда делает "себяшку" в кабине, а потом пускает на свое место подругу, которая находит это "романтичным".
Свой тяжкий труд мужчина в итоге решил взвалить на свою подругу. Блондинка села за управление поездом.
— Романтика! — добавила она в конце видео.
В новосибирском метрополитене начали служебную проверку, сообщили в пресс-службе. Ее результаты обещают обнародовать в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU