2019-04-03T18:05:32+03:00
Происшествия

Отомстил: новосибирец из-за ревности сжег дачу нового парня своей девушки

За свою выходку он получил условный срок
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Суд назначил парню-ревнивцу условный срок.Суд назначил парню-ревнивцу условный срок.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Суд поставил точку в деле новосибирского ревнивца, который попытался отомстить бывшей девушке и ее новому ухажеру.

Началась история с того, что парень приехал на дачу, где была его экс-подружка. Сибиряка не смутил тот факт, что она принадлежит новому парню его пассии. Он уговаривал девушку вернуться, но та дала ему от ворот поворот. Так что взаимности он не добился.

После того, как девушка отвергла бывшего возлюбленного, она сама пошла в огород. Но через несколько минут почувствовала резкий запах гари и увидела пламя: брошенный бойфренд в отместку поджег дачу нового ухажера.

- Ущерб составил более 600 тысяч рублей, - рассказала Мария Шеин, старший помощник прокурора Советского района.

За свою выходку парень получил серьезное наказание: суд назначил ему год лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительницу Бердска спасли из лужи
«Зато верхом прокатилась на шее спасателя»: сибирячка утопила машину в огромной луже
Очереди сократятся вдвое: Андрей Травников рассказал, как изменятся поликлиники в Новосибирской области
«Сын был словно тряпочка»: сибирячка в гневном отзыве обвинила врачей в том, что ее ребенок чуть не умер
В Сибири ищут срочника, сбежавшего из воинской части полтора года назад
Возглавит сборную: Роман Власов выступит на чемпионате Европы
На отраслевом форуме в Новосибирске участники рынка разливных напитков обсудят развитие современных форматов торговли
«Родителям теперь четыре гроба хоронить»: новосибирцы с двумя детьми погибли в ДТП с грузовиком
Все на карте: ученые создали сайт с численностью и расположением клещей по всей России
Технология Wi-Fi Calling: звоните кому угодно, даже если нет сотовой связи, но есть Wi-Fi-подключение
Вонючие подснежники: Новосибирск после зимы оказался завален мусором
14-летнюю девочку сбил поезд: юная сибирячка шла на танцевальный кружок
«Коммунальщики развлекаются»: в Новосибирске установили необычный пароотвод с колесами и трубой
Задавил из-за яркого света: в Новосибирской области водитель наехал на двух пешеходов