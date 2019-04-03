Отомстил: новосибирец из-за ревности сжег дачу нового парня своей девушки

СЕГОДНЯ 16:29 2019-04-03T18:05:32+03:00

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Суд поставил точку в деле новосибирского ревнивца, который попытался отомстить бывшей девушке и ее новому ухажеру.

Началась история с того, что парень приехал на дачу, где была его экс-подружка. Сибиряка не смутил тот факт, что она принадлежит новому парню его пассии. Он уговаривал девушку вернуться, но та дала ему от ворот поворот. Так что взаимности он не добился.

После того, как девушка отвергла бывшего возлюбленного, она сама пошла в огород. Но через несколько минут почувствовала резкий запах гари и увидела пламя: брошенный бойфренд в отместку поджег дачу нового ухажера.

- Ущерб составил более 600 тысяч рублей, - рассказала Мария Шеин, старший помощник прокурора Советского района.

За свою выходку парень получил серьезное наказание: суд назначил ему год лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU