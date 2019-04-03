«Сын был словно тряпочка»: сибирячка в гневном отзыве обвинила врачей в том, что ее ребенок чуть не умер

СЕГОДНЯ 11:45 2019-04-03T11:46:47+03:00

Малыш выжил, но, по словам женщины, ему предстоит реабилитация. Фото: Архив КП Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Отзыв на работу Детской клинической больницы №3 появился на популярном сайте «Фламп». Пользователь под ником «Светлая» рассказала, как лежала в больнице со своим маленьком сыном 3,5 месяца назад.

— Ужасное место. Мы чуть не потеряли своего сына из-за низкой квалификации, халатности и безразличия сотрудников данного заведения. Врачами их называть нет желания! Мы попали сюда по скорой с месячным ребенком с обильными срыгиваниями фонтаном, которые длились почти сутки. Ребенок был в сознании, слаб...но продолжал сосать грудь. Других симптомов не было, — рассказывает женщина.

Далее женщина рассказывает, что почти час с младенцем ждала приема врача:

— Я чувствовала, что с малышом что-то не вирусное и сразу об этом сообщила врачу. Говорю больше похоже на неврологию! Она меня выслушала и кинув высокомерный взгляд заявила что у нас ротовирус.

Лечение ребенку не помогало и в итоге его пришлось переводить в другую больницу, но только уже в очень тяжелом состоянии.

— Сын был словно тряпочка, без сознания, не реагировал на прикосновения. После транспортировки срочная операция. Кровоизлияние в головной мозг в связи с поздней геморрагической болезнью новорожденных: острая субдуральная гематома, массивное субарахноидальное кровоизлияние, — перечисляет диагнозы ребенка его мама.

Малыш выжил, но, по словам женщины, ему предстоит реабилитация.

ИСТОЧНИК KP.RU