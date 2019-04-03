В Сибири ищут срочника, сбежавшего из воинской части полтора года назад

СЕГОДНЯ 11:26 2019-04-03T11:26:26+03:00

Иван Шурховецкий покинул часть 55433 летом 2017 года. С тех пор о парне нет информации.

Всего за два года из частей Новосибирской области сбежали 18 военнослужащих

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Военные следователи разыскивают сбежавшего из новосибирской воинской части срочника. Еще летом 2017 года уроженец алтайского города Славгород Иван Шурховецкий покинул часть 55433, что базируется в новосибирском поселке Шилово. И с тех пор о нем нет вестей.

— Нами проводятся широкомасштабные мероприятия по розыску и задержанию лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы. Всего за два года из частей Новосибирской области сбежали 18 военнослужащих. Находим их в разных местах, снимаем с поездов, самолетов, — рассказали «КП»-Новосибирск» в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Новосибирскому гарнизону. — По сформированной за годы судебной практике за совершение лицом впервые преступления, предусмотренного ст. 337 УК РФ, не применяется наказание, связанное с лишением свободы, если лицо добровольно явилось в военный комиссариат, в органы прокуратуры, внутренних дел, либо в следственные органы, заявив о себе как о военнослужащим, уклоняющимся от прохождения военной службы, если тому были веские причины.

Следователи говорят, что смягчающими обстоятельствами могут быть, например, маленькие дети у беглеца, или побег в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания, учитывается и тот момент, если срочник покинул часть из-за издевательств от сослуживцев.

— По всем возникающим вопросам необходимо обращаться по адресу: г. Новосибирск, ул. Воинская, д.5, тел. (383) 260-20-31, военный комиссариат, или органы Внутренних дел, — добавляют в военном следствии.

ИСТОЧНИК KP.RU