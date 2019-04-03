В Сибири ищут срочника, сбежавшего из воинской части полтора года назад
Военные следователи разыскивают сбежавшего из новосибирской воинской части срочника. Еще летом 2017 года уроженец алтайского города Славгород Иван Шурховецкий покинул часть 55433, что базируется в новосибирском поселке Шилово. И с тех пор о нем нет вестей.
— Нами проводятся широкомасштабные мероприятия по розыску и задержанию лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы. Всего за два года из частей Новосибирской области сбежали 18 военнослужащих. Находим их в разных местах, снимаем с поездов, самолетов, — рассказали «КП»-Новосибирск» в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Новосибирскому гарнизону. — По сформированной за годы судебной практике за совершение лицом впервые преступления, предусмотренного ст. 337 УК РФ, не применяется наказание, связанное с лишением свободы, если лицо добровольно явилось в военный комиссариат, в органы прокуратуры, внутренних дел, либо в следственные органы, заявив о себе как о военнослужащим, уклоняющимся от прохождения военной службы, если тому были веские причины.
Следователи говорят, что смягчающими обстоятельствами могут быть, например, маленькие дети у беглеца, или побег в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания, учитывается и тот момент, если срочник покинул часть из-за издевательств от сослуживцев.
— По всем возникающим вопросам необходимо обращаться по адресу: г. Новосибирск, ул. Воинская, д.5, тел. (383) 260-20-31, военный комиссариат, или органы Внутренних дел, — добавляют в военном следствии.
ИСТОЧНИК KP.RU