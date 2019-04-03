Задавил из-за яркого света: в Новосибирской области водитель наехал на двух пешеходов

СЕГОДНЯ 04:36 2019-04-03T04:36:02+03:00

Один из них скончался на месте

Изменить размер текста: A A

Причиной аварии, случившейся в Новосибирской области, стала хорошая погода. Смертельное ДТП случилось в Тогучине на улице Заводской возле пересечения с улицей Островского в третьем часу дня. За рулем «шестерки» находился 60-летний водитель, он наехал на двух пешеходов, которые шли по краю дороги в том же направлении.

— В результате ДТП от полученных травм на месте скончался мужчина (на вид около 50 лет). Также в аварии пострадала женщина, которая была доставлена в больницу, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

Сам водитель признался полиции, что несмотря на дневное время суток, он просто не увидел прохожих из-за ярких лучей солнца, бивших в глаза.

В полиции выясняют все подробности и причины аварии, а также личности погибшего и пострадавшей женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU