Песни с матами на весь троллейбус: сибиряк с колонкой через плечо возмутил новосибирцев

СЕГОДНЯ 13:32 2019-04-02T13:32:06+03:00

При этом пользователей соцсетей удивило и то, что подобного пассажира не высадили из транспорта. Фото: ЧС Новосибирск

Пассажира просили выключить музыку, но, по словам очевидцев, он на замечания не реагировал

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В группе «ЧС Новосибирск» обсуждают фотографию и поступок одного из пассажиров троллейбуса.

— Дорогие меломаны, если вы любите слушать музыку, купите себе наушники, — написал автор поста. — На фото «человек», который поразил меня своим музыкальным вкусом... Через слово в каждой песне — мат. Слушал довольно громко, явно был не трезв.

По словам очевидцев, мужчина на замечания реагировал только оскорблениями.

При этом пользователей соцсетей удивило и то, что подобного пассажира не высадили из транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU