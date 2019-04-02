Песни с матами на весь троллейбус: сибиряк с колонкой через плечо возмутил новосибирцев
Пассажира просили выключить музыку, но, по словам очевидцев, он на замечания не реагировал
При этом пользователей соцсетей удивило и то, что подобного пассажира не высадили из транспорта. Фото: ЧС Новосибирск
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В группе «ЧС Новосибирск» обсуждают фотографию и поступок одного из пассажиров троллейбуса.
— Дорогие меломаны, если вы любите слушать музыку, купите себе наушники, — написал автор поста. — На фото «человек», который поразил меня своим музыкальным вкусом... Через слово в каждой песне — мат. Слушал довольно громко, явно был не трезв.
По словам очевидцев, мужчина на замечания реагировал только оскорблениями.
При этом пользователей соцсетей удивило и то, что подобного пассажира не высадили из транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU