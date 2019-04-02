2019-04-02T09:29:42+03:00
Общество

С новой должностью: Юрий Демин займется новосибирскими дорогами

Ранее Демин руководил «Гормостом»
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирске назначен новый главный главный по дорогам.В Новосибирске назначен новый главный главный по дорогам.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В середине марта стало известно, что Юрий Алексеевский ушел с поста начальника управления дорожного строительства. Он перешел в организацию ГКУ «Мост», занимающуюся строительством четвертого моста. Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил, кто займет пустующее место.

— На должность начальника управления дорожного строительства назначен Юрий Демин. Это серьезное и ответственное направление — он будет руководить ремонтом и строительством дорог в Новосибирске, в том числе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранее Юрий Владимирович был начальником муниципального учреждения «Гормост», — отметил мэр.

Под постом мэра горожане уже начали давать задания новому начальнику, они просят Демина проехать по площади Труда и обратить внимание на устройство канализационных люков.

Напомним, что Валерий Жарков, заняв начальника ГКУ «Мост», сменил Валерия Жаркова, бывшего вице-мэра Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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