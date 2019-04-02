Кукла вместо галстука: ведущий «Модного приговора» надел брошь из Новосибирска

СЕГОДНЯ 08:15 2019-04-02T08:15:54+03:00

На том месте, где обычно находится галстук, у Александра куколка из Новосибирска. Фото: Ольга СТВОЛОВА

Изменить размер текста: A A

Оля Стволова известный человек в Новосибирске, девушка передвигается с помощью коляски, при этом полна энергии и идей. В прошлом Ольга увлекалась созданием авторских кукол, сейчас же больше занимается социальными и творческими проектами. Два года назад, когда в Сибирь приезжал известный искусствовед и историк моды Александр Васильев, Ольга вручила ему необычную брошь в виде куколки.

— Он приезжал на открытие персональной выставки в Новосибирский краеведческий музей, проводил экскурсию для журналистов и блогеров. Шутил, общался с нами задорно. И я решила в тот момент подарить ему эту брошь. Она сделана из ваты и ткани, — рассказывает Ольга.

Девушке приятно, что этот подарок не остался забытым. На одной из последних программ «Модный приговор» ее ведущий Александр был замечен с аксессуаром из Сибири.

— Брошь очень удачно сочетается с его костюмом. При этом отмечу, что это очень необычное использование броши — вместо галстука. Думаю это очень смело, не каждый известный человек смог бы позволить себе такой стильный ход, — выносит свой модный вердикт Ольга Стволова.

Александр и Ольга на той самой встрече в музее.Фото: соцсети

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU