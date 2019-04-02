2019-04-02T08:15:54+03:00
Woman

Кукла вместо галстука: ведущий «Модного приговора» надел брошь из Новосибирска

Необычное украшение Александру Васильеву подарила активистка Ольга Стволова
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
На том месте, где обычно находится галстук, у Александра куколка из Новосибирска. Фото: Ольга СТВОЛОВАНа том месте, где обычно находится галстук, у Александра куколка из Новосибирска. Фото: Ольга СТВОЛОВА
Изменить размер текста:

Оля Стволова известный человек в Новосибирске, девушка передвигается с помощью коляски, при этом полна энергии и идей. В прошлом Ольга увлекалась созданием авторских кукол, сейчас же больше занимается социальными и творческими проектами. Два года назад, когда в Сибирь приезжал известный искусствовед и историк моды Александр Васильев, Ольга вручила ему необычную брошь в виде куколки.

— Он приезжал на открытие персональной выставки в Новосибирский краеведческий музей, проводил экскурсию для журналистов и блогеров. Шутил, общался с нами задорно. И я решила в тот момент подарить ему эту брошь. Она сделана из ваты и ткани, — рассказывает Ольга.

Девушке приятно, что этот подарок не остался забытым. На одной из последних программ «Модный приговор» ее ведущий Александр был замечен с аксессуаром из Сибири.

— Брошь очень удачно сочетается с его костюмом. При этом отмечу, что это очень необычное использование броши — вместо галстука. Думаю это очень смело, не каждый известный человек смог бы позволить себе такой стильный ход, — выносит свой модный вердикт Ольга Стволова.

Александр и Ольга на той самой встрече в музее. Фото: соцсети

Александр и Ольга на той самой встрече в музее.Фото: соцсети

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С новой должностью: Юрий Демин займется новосибирскими дорогами
Украли деньги и плеер: грабители напали на новосибирца, когда он ждал электричку
Попали под санкции: таможенники не пустили в Новосибирск польские яблоки
Грейте в чайниках: в Новосибирске больше 140 домов остались без горячей воды
Проведут замеры: Андрей Травников поручил проверить концетрацию мышьяка в Кировском районе
Без одежды по льду: новосибирец устроил откровенную фотосессию на замерзшем водохранилище
Они скоро встретятся: новосибирцы нашли сестру, которую в детстве родственники выбросили в подъезд
Погода на день в Новосибирске: 2 апреля будет плюс 10 градусов
Усатый в каске станет сотрудником ХК «Сибирь»
Автор проекта Дворца бракосочетания: знаменитый архитектор умер в Новосибирске
Еле в кадр влез: манул после зимы до сих пор остается очень пушистым
Рожки да ножки: в черте города появился скотомогильник
Новосибирск попал в топ-3 самых популярных российских городов у иностранцев
Ананасовая голова: парень с необычной прической развеселил пассажиров метро
«Она пример того, как женщина может добиться феноменального результата»: в НГТУ учредят стипендию Наталии Филевой
«Была выдающимся энтузиастом своего дела»: губернатор Новосибирской области выразил соболезнования семье Наталии Филевой
«Саня, спокойно»: туриста из Новосибирска накрыло снегом в Шерегеше
«Никогда такого не было, и вот опять»: Бердск снова завонял из-за прорвавшейся трубы
«Для многих она была ярким маяком»: мэр Новосибирска выразил соболезнования семье погибшей совладелицы S7
Роковой полет: самолет, на котором разбилась совладелица S7 Наталия Филева, уже попадал в ЧП
«Дольше асфальта продержится»: новосибирцы «залатали» ямы на дороге у ЗАГСа вещами
Ковырялись, где не следует: за день спасатели дважды выезжали к новосибирцам, у которых неудачно застряли пальцы
Гашиш, кокаин, психотропные вещества: новосибирский спецназ повязал молодых наркоторговцев
Больничные клоуны ищут новичков в Новосибирске
«Речь спутана, глаза стеклянные» - следствие выяснило, как происходила потасовка инвалида с собакой и полицейского
«Посмотрела на Украинские Выборы, иду на мэра!» - глава новосибирского департамента культуры объявила об участии в избирательной кампании
Погода в Новосибирске на день: 1 апреля будет тепло, как в мае