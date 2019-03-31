Гибель Наталии Филевой: появились фото с места крушения самолета, на котором летела совладелица S7
В Интернете появились первые кадры с места авиакатострофы, в которой погибла Наталия Филева, совладелица компании S7. Напомним, 31 марта Наталия Валерьевна летела во Франкфурт-на-Майне вместе со своим отцом. Но время посадки случилась беда: частный самолет, в котором они находились, разбился.
В соцсетях уже появились первые кадры с места аварии: на этих кадрах видно, что от самолета практически ничего не осталось. Корпус его практически полностью выгорел и превратился в груду металла.
На место трагедии прибыли спасатели и медики. Фото: EAST NEWS.
На снимках видно, что к месту аварии прибыли несколько автомобилей спасателей. Но, увы, спасти никого из находившихся на борту людей не удалось. Причины произошедшей в небе над Германией трагедии предстоит выяснить международной комиссии при участии российских экспертов.
КП-Новосибирск будет следить за ходом следствия.
В Германии на частном самолете разбилась совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева.Видео: hs
ИСТОЧНИК KP.RU