2019-03-31T22:52:03+03:00
Происшествия

Гибель Наталии Филевой: появились фото с места крушения самолета, на котором летела совладелица S7

На кадрах видно, что от самолет полностью обгорел
Татьяна СОЛОВОВА
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Рухнувший самолет полностью обгорел. Фото: EAST NEWS.Рухнувший самолет полностью обгорел. Фото: EAST NEWS.
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В Интернете появились первые кадры с места авиакатострофы, в которой погибла Наталия Филева, совладелица компании S7. Напомним, 31 марта Наталия Валерьевна летела во Франкфурт-на-Майне вместе со своим отцом. Но время посадки случилась беда: частный самолет, в котором они находились, разбился.

В соцсетях уже появились первые кадры с места аварии: на этих кадрах видно, что от самолета практически ничего не осталось. Корпус его практически полностью выгорел и превратился в груду металла.

На место трагедии прибыли спасатели и медики. Фото: EAST NEWS.

На место трагедии прибыли спасатели и медики. Фото: EAST NEWS.

На снимках видно, что к месту аварии прибыли несколько автомобилей спасателей. Но, увы, спасти никого из находившихся на борту людей не удалось. Причины произошедшей в небе над Германией трагедии предстоит выяснить международной комиссии при участии российских экспертов.

КП-Новосибирск будет следить за ходом следствия.

В Германии на частном самолете разбилась совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева.Видео: hs

ИСТОЧНИК KP.RU

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