Нужно обучение: в Новосибирске обсудили, как поддержать некоммерческие организации

СЕГОДНЯ 18:01 2019-03-31T18:01:50+03:00

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В Новосибирске прошел «круглый стол» посвященный участию университетов Сибирского федерального округа в развитии гражданского общества. В его работе приняли участие представители Общественных палат Сибирского федерального округа, высших учебных заведений, ресурсных центров, правительства региона.

— Мы с 2015 года активно занимаемся вопросами развития некоммерческого сектора экономики. А точнее доступом подобных организаций к оказанию услуг в социальной сфере. Сейчас существует большое количество барьеров для них: тарифы, имущество и другие. Но один из самых серьезных и ключевых — это недостаток компетенции, — объяснила Оксана Коротеева, руководитель проекта «Университеты — гражданскому обществу», эксперт Общественной палаты России. — Так как мы говорим о целом секторе, то здесь должна быть его серьезная профессионализация, и требуется серьезный уровень образования его сотрудников. Нужно «выращивать» некоммерческие организации, причем на начальной стадии и подступах к включению в сектор.

Эти задачи могут взять на себя вузы. И они, судя по «круглому столу», готовы к этому. Эксперты обсудили возможности реализации подобных программ.

— Перед нами стоит еще одна серьезная задача — должно увеличиваться не только количество организации, но и их сотрудников, — подчеркнула Оксана Коротеева.

Галина Гриднева, председатель Общественной палаты в Новосибирской области в свою очередь отметила:

— Профессионализация НКО должна расти. И сейчас необходимо очень активно привлекать к этому молодежь. Именно студенческое сообщество, которое сегодня достаточно активно создает некоммерческие организации и понимает, что это перспективная работа, нуждается в дополнительных знаниях. Нужно чтобы они более глубоко узнавали нюансы работы именно в стенах университета.

ИСТОЧНИК KP.RU