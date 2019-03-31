2019-03-31T18:01:50+03:00
Общество

Нужно обучение: в Новосибирске обсудили, как поддержать некоммерческие организации

Вузы готовы формировать специальные программы
Александра БРУНЯ
Поделиться:
Эксперты обсудили возможности реализации образовательных программ для НКО.Эксперты обсудили возможности реализации образовательных программ для НКО.Фото: Даба ДАБАЕВ
Изменить размер текста:

В Новосибирске прошел «круглый стол» посвященный участию университетов Сибирского федерального округа в развитии гражданского общества. В его работе приняли участие представители Общественных палат Сибирского федерального округа, высших учебных заведений, ресурсных центров, правительства региона.

— Мы с 2015 года активно занимаемся вопросами развития некоммерческого сектора экономики. А точнее доступом подобных организаций к оказанию услуг в социальной сфере. Сейчас существует большое количество барьеров для них: тарифы, имущество и другие. Но один из самых серьезных и ключевых — это недостаток компетенции, — объяснила Оксана Коротеева, руководитель проекта «Университеты — гражданскому обществу», эксперт Общественной палаты России. — Так как мы говорим о целом секторе, то здесь должна быть его серьезная профессионализация, и требуется серьезный уровень образования его сотрудников. Нужно «выращивать» некоммерческие организации, причем на начальной стадии и подступах к включению в сектор.

Эти задачи могут взять на себя вузы. И они, судя по «круглому столу», готовы к этому. Эксперты обсудили возможности реализации подобных программ.

— Перед нами стоит еще одна серьезная задача — должно увеличиваться не только количество организации, но и их сотрудников, — подчеркнула Оксана Коротеева.

Галина Гриднева, председатель Общественной палаты в Новосибирской области в свою очередь отметила:

— Профессионализация НКО должна расти. И сейчас необходимо очень активно привлекать к этому молодежь. Именно студенческое сообщество, которое сегодня достаточно активно создает некоммерческие организации и понимает, что это перспективная работа, нуждается в дополнительных знаниях. Нужно чтобы они более глубоко узнавали нюансы работы именно в стенах университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Стало плохо пассажиру»: в новосибирском аэропорту Толмачево экстренно сел самолет из Шанхая
«Мы вплываем в подъезд»: сибирячка устроила шутливую экскурсию по затопленному городу
Неудачно почистил крышу: сибиряк повис на веревке вниз головой в пяти метрах над землей
Стал проблемой: старый и больной лабрадор оказался на улице
Повеселились: сибиряки устроили в кафе танцы на столах, сломали холодильник и украли ларь с мясом
Полыхало на все село: под Новосибирском разгорелся пожар
Червяк в подарок: сибирячка обнаружила в купленном блине неожиданную добавку
Любит физкультуру и животных: новосибирскую шестиклассницу признали одной из самых красивых девочек России
Оставишь бампер: новосибирцы разбивают машины в огромной яме с лужей
Венеция в Сибири: мальчик, плавающий на плюшке в огромной луже, рассмешил соцсети
Погода в Новосибирске на день: 31 марта будет 9 градусов тепла
Могла сесть в любой автобус: проблемы с памятью увели сибирячку далеко от дома
Дедушка делает фото спасенных им котиков: его квартира — галерея добра
Его любили все: детский хирург стал героем соцсетей после смерти
Темнота накрыла левый берег: 128 домов в Новосибирске лишились электроэнергии
Масло подгорело: из торгового центра «Роща» вывели всех посетителей