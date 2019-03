Любит физкультуру и животных: новосибирскую шестиклассницу признали одной из самых красивых девочек России

СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-31T08:43:39+03:00

В Москве прошел конкурс «Мини Мисс России 2019», в котором участвовали 50 детей со всех уголков России. За корону самой красивой девочки России боролись и две новосибирские школьницы - 16-летняя Полина Кучер и 12-летняя Кира Каминская.

Именно Киру признали одной из самых красивых девочек России: шестиклассница завоевала титулы «1-Вице Мини Мисс России 2019» и «Лучшее Бальное платье 2019».

Любимые предметы Киры - математика и английский язык. Фото: «FAMOUS FACE».

- Любимые предметы Киры - английский язык, математика и физкультура. Еще она очень любит животных, - рассказывает Олеся Краснюк, директор продюсерского центра «FAMOUS FACE». – На конкурсе Кира подарила жюри подарки, которые сама создавала перед конкурсом – это броши из керамики и картины с достопримечательностями города Новосибирска.

Красоту второй новосибирской участницы – Полины- судьи тоже оценили по достоинству: она получила титул «Юная Мисс Совершенство России 2019».

Полина получила титул «Юная Мисс Совершенство России 2019». Фото: «FAMOUS FACE».

Киру пригласили на два международных конкурса – «Prince&Princess of the World 2019», «Prince&Princess of the Universe 2020», на «Мини Мисс России 2020» (без кастинга), на неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Полину пригласили на Международный конкурс в Болгарию. Кроме того, Кира и Полина будут почетными гостями и членами жюри на детских проектах Новосибирска.

