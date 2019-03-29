«Ее после родов выкинули в подъезд»: сибиряки ищут сестру, которую ни разу не видели

СЕГОДНЯ 12:11 2019-03-29T12:11:27+03:00

Единственное, что они знают, это имя их родного человека - Калерия

Изменить размер текста: A A

Первой клич в соцсетях бросила Алена Ефимова: она написала, что пытается отыскать двоюродную сестру, которую до этого ни разу не видела.

- Единственное, что я знаю: мой дядя встречался с девушкой из неблагополучной семьи, когда им было по 15-16 лет. Родители этой девушки были наркоманами, поэтому был момент, что она жила какое-то время у моих родных, - объясняет Алена.

Что произошло в их отношениях дальше, Алена толком не знает. Но беременная девушка вновь оказалась у своих родителей.

- О том, что она родила, мой родственники узнали из телевизионной программы: оказалось, что ее родители-наркоманы выкинули ребенка этой девушки и моего дяди в подъезд . Его нашли в одном из домов на улице Учительской, - продолжает Алена. – Мои родные хотели забрать новорожденную девочку к себе, но не успели: им сказали, что ее уже кто-то удочерил.

Известно, что девочка родилась ориентировочно в 1995 – 1997 году, назвали ее Калерией. Изменили ли потом имя девочке или нет, неизвестно.

- У Калерии есть родной брат – Дмитрий, и мы с ним очень хотели бы ее увидеть, - говорит Алена.

Всех, кто что-либо знает о судьбе Калерии, мы просим связаться с редакцией «Комсомольской правды» по тел. 8-913-068-56-72.

ИСТОЧНИК KP.RU