2019-03-29T12:11:27+03:00
Общество

«Ее после родов выкинули в подъезд»: сибиряки ищут сестру, которую ни разу не видели

Единственное, что они знают, это имя их родного человека - Калерия
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Алена и Дмитрий хотят найти свою сестру. Фото: предоставлено героями публикации.Алена и Дмитрий хотят найти свою сестру. Фото: предоставлено героями публикации.
Изменить размер текста:

Первой клич в соцсетях бросила Алена Ефимова: она написала, что пытается отыскать двоюродную сестру, которую до этого ни разу не видела.

- Единственное, что я знаю: мой дядя встречался с девушкой из неблагополучной семьи, когда им было по 15-16 лет. Родители этой девушки были наркоманами, поэтому был момент, что она жила какое-то время у моих родных, - объясняет Алена.

Что произошло в их отношениях дальше, Алена толком не знает. Но беременная девушка вновь оказалась у своих родителей.

- О том, что она родила, мой родственники узнали из телевизионной программы: оказалось, что ее родители-наркоманы выкинули ребенка этой девушки и моего дяди в подъезд . Его нашли в одном из домов на улице Учительской, - продолжает Алена. – Мои родные хотели забрать новорожденную девочку к себе, но не успели: им сказали, что ее уже кто-то удочерил.

Известно, что девочка родилась ориентировочно в 1995 – 1997 году, назвали ее Калерией. Изменили ли потом имя девочке или нет, неизвестно.

- У Калерии есть родной брат – Дмитрий, и мы с ним очень хотели бы ее увидеть, - говорит Алена.

Всех, кто что-либо знает о судьбе Калерии, мы просим связаться с редакцией «Комсомольской правды» по тел. 8-913-068-56-72.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МТС запустила цифровую библиотеку
Прибавка к пенсии: Александр Солодкин отсудил 57850 рублей за уголовное преследование
Андрей Травников на федеральном уровне предложил поддержать детские школы искусств
Фокус не удался: спасатели сняли с крыши пристройки прыгнувшего из окна общежития мужчину
«Какие они все милашки»: в торговом центре Новосибирска разгуливали парни в платьях и париках
Страшная находка: водитель нашел труп мужчины в мусоровозе
«Кто проживает на дне океана»: новосибирцы сняли забавное видео о гигантской луже на Петухова
Кресло не спасло: 7-летняя девочка попала в больницу с переломом бедра после ДТП под Новосибирском
Жадность сгубила: в Новосибирске водитель-экспедитор украл со склада в Толмачево телефонов на полмиллиона рублей
«А это точно снег, а не уголь»: детскую площадку в Дзержинском районе завалили кучей черного льда
Не выдержала удара: «Газель» завалилась на бок после массовой аварии на Выборной
За руль лучше не садиться: ГИБДД объявила охоту на пьяных водителей
Погода на день в Новосибирске: 29 марта потеплеет до плюс 8 градусов
Маме понравилось: восьмиклассница станцевала под «Серебро» у новосибирского моста
Так себе отмазка: сибирячка соврала об изнасиловании, чтобы не скандалить со своим парнем
«Невозможно смотреть без слез»: новосибирцы спасают покалеченного котенка без лапок и хвоста
Когда ты не выспалась: девушка с одеялом в метро рассмешила соцсети
Чудом уцелели: части рухнувшей крыши заперли сибиряков в квартирах
Снег на голову: на семилетнюю девочку упала наледь с крыши пятого этажа
Сидите дома: почти четверть новосибирцев считают, что детям с ВИЧ не место в садиках и школах
«Радуйтесь небу»: в жилом доме сломали крышу
«Вывалили мусор и закидали острыми камнями»: новосибирские школьники решили по-своему бороться с плохими дорогами в городе
Защищая красоту: в Росгвардии наградили пять самых красивых сотрудниц Сибири
Звонок с Йемена: новосибирцев предупредили о телефонных мошенниках, которые снимают деньги со счетов
Экс-сенатор займется защитой прав детей в Новосибирской области
Пожар под Новосибирском: в сгоревшем доме погибли мужчина и женщина
Не смогли выйти из леса: новосибирские спасатели помогли заблудившейся в Бугринской роще компании молодых парней
Лучше бы деньги выкидывал: неизвестный бросался ножами и вилками из окна жилого дома