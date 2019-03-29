Андрей Травников на федеральном уровне предложил поддержать детские школы искусств
Тема поддержки детских школы искусств была озвучена Андреем Травниковым на заседании Коллегии Министерства культуры России. Губернатор предложил включить в федеральный проект «Культурная среда» укрепление материально-технической базы учреждений, занимающихся культурным образованием детей.
— Чаще всего звучал запрос в отношении развития детских школ искусств и детских музыкальных школ. Растет спрос на расширение сети школ искусств и укрепление материальной базы, — отметил губернатор и выразил надежду, что инициатива будет поддержана.
К работе над проектом правительство Новосибирской области подключило другие регионы, 73 субъекта представили свои 155 предложений.
— В ходе работы у нас сложилось конструктивное и плодотворное взаимодействие с Минкультуры и его ведущими учреждениями, с регионами России, — подчеркнул губернатор.
Во время заседания Министр Владимир Мединский отметил Новосибирскую область, как регион, где увеличено финансирование сферы культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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