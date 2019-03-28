Так себе отмазка: сибирячка соврала об изнасиловании, чтобы не скандалить со своим парнем

28 Март 21:25 2019-03-28T21:25:10+03:00

Приговор о большом штрафе сибирячка еще может обжаловать. Фото: Влад КОМЯКОВ

А теперь ей придется заплатить 100 тысяч рублей за собственное вранье

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Ленинский районный суд поставил точку в деле 24-летней сибирячки Алины М., которая из-за вранья своему парню оказалась на скамье подсудимых.

- История началась 26 июля 2018 года: девушка поздно вернулась домой. И чтобы избежать скандала с парнем, соврала, что ее изнасиловал таксист, - рассказывают в Ленинском районном суде. - Более того, девушка написала заявление в полицию.

Вскоре к делу подключился Следственный комитет, и правоохранители вывели Алину на чистую воду. Как оказалось, все это время полиция искала несуществующего таксиста: девушка его просто выдумала.

- Она поздно вернулась домой и боялась скандала , поэтому и решила обмануть своего сожителя, - продолжают в ведомстве.

За свою выходку девушке предстоит выплатить немалый штраф - 100 тысяч рублей. В течение 10 дней сибирячка еще может обжаловать приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU