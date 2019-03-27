2019-03-27T11:40:52+03:00
Происшествия

«Стало плохо одному из пассажиров»: в Новосибирске экстренно сел самолет, летевший из Мюнхена в Шанхай

Человека, которому стало плохо на борту, доставили в одну из новосибирских больниц
Татьяна СОЛОВОВА
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Самолет продолжил полет через 1,5 часа после приземления в Новосибирске.Самолет продолжил полет через 1,5 часа после приземления в Новосибирске.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В среду, 27 марта, в новосибирском аэропорту «Толмачево» экстренно приземлился Airbus A340-600, который летел из Мюнхена в Шанхай. Решение о посадке принял командир экипажа в связи с ЧП на борту:

- Одному из пассажиров самолета стало плохо и потребовалась срочная помощь медиков, - рассказали в аэропорту «Толмачево». – Ко времени посадки воздушного судна были вызваны специальные бригады «Скорой помощи» из Оби и Новосибирска.

Самолет приземлился в Новосибирске в 12.24: врачи доставили пассажира в новосибирскую областную больницу. Медики поставили иностранцу неутешительный диагноз:

- У 57-летнего гражданина Китая во время перелета случился инсульт, - пояснили корреспондентам «Комсомольской правды» в «Скорой помощи».

«Комсомольская правда» просит связаться всех очевидцев произошедшего с редакцией по тел. 8-913-068-56-72.

ИСТОЧНИК KP.RU

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