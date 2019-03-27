«Стало плохо одному из пассажиров»: в Новосибирске экстренно сел самолет, летевший из Мюнхена в Шанхай
В среду, 27 марта, в новосибирском аэропорту «Толмачево» экстренно приземлился Airbus A340-600, который летел из Мюнхена в Шанхай. Решение о посадке принял командир экипажа в связи с ЧП на борту:
- Одному из пассажиров самолета стало плохо и потребовалась срочная помощь медиков, - рассказали в аэропорту «Толмачево». – Ко времени посадки воздушного судна были вызваны специальные бригады «Скорой помощи» из Оби и Новосибирска.
Самолет приземлился в Новосибирске в 12.24: врачи доставили пассажира в новосибирскую областную больницу. Медики поставили иностранцу неутешительный диагноз:
- У 57-летнего гражданина Китая во время перелета случился инсульт, - пояснили корреспондентам «Комсомольской правды» в «Скорой помощи».
«Комсомольская правда» просит связаться всех очевидцев произошедшего с редакцией по тел. 8-913-068-56-72.
ИСТОЧНИК KP.RU