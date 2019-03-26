Готовьте деньги: на Красном проспекте заработала платная парковка на 43 машины

СЕГОДНЯ 09:18 2019-03-26T09:18:20+03:00

Платная парковка в центре начнет работать с сегодняшнего дня. Фото: Алексей ФОКИН

Платная парковка в Центральном районе работает с сегодняшнего дня, 26 марта

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В центре города заработала платная парковка — первый час и в вечернее время машины можно ставить бесплатно.

— Со вторника, 26 марта начала работать платная круглосуточная парковка на пересечении Красного проспекта и ул. Крылова, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

В ведомстве уточнили, что парковка рассчитана на 43 машиноместа, в том числе четыре места для инвалидов.

— Первый час на стоянке — бесплатно, последующая стоимость стоянки машин с 7:00 до 21:00 составляет 100 рублей в час, с 21:00 до 7:00 — бесплатно, — добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU