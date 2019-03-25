Промышленный комплекс — на новые рельсы: Новосибирский приборостроительный завод наращивает объемы по гражданской линии

СЕГОДНЯ 11:31 2019-03-25T11:31:55+03:00

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Одна из главных тем — это формирование наукоемкого и высокотехнологичного производства в рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы». Встреча прошла на базе Новосибирского приборостроительного завода. Перед началом обсуждений глава региона вместе с гостями подробнее познакомились с продукцией предприятия.

— Все предприятия обороно-промышленного комплекса Новосибирской области успешно выполняют гособоронзаказ, — отметил губернатор Андрей Травников. — Сегодня стоит задача по диверсификации производства и выход на рынок не только военных изделий, но и на рынок гражданский. Нужно отметить, что многие предприятия это успешно делают. Сегодня мы находимся на территории Новосибирского приборостроительного завода — он исторически известен охотникам не только России, но и многих государств своей прицельной техникой, он также занимается освоением новых изделий — в частности, изделий для медицины.

Президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Владимир Гутенев отметил достойные показатели Новосибирской области:

— Прирост продукции в целом — 18% за год, по гражданской линейке наблюдается увеличение на 55%. У Новосибирской области — огромный научный, образовательный и производственный потенциал.

При поддержке правительства Новосибирской в регионе развиваются меры поддержки промышленности. С прошлого года начал работу Региональный центр развития промышленности. Он помогает реализовать новые проекты, предоставляя предприятиям доступные кредиты на развитие.

ИСТОЧНИК KP.RU