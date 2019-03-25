«Неуловимая мстительница»: сибирячка отломала зеркало у машины, думая, что ее не видно

СЕГОДНЯ 07:27 2019-03-25T07:28:15+03:00

Женщина решила пойти на "дело", но что-то пошло не так. Стоп-кадр с видео "Инцидент.Новосибирск".

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В Новосибирске женщина попалась на камеру, которую, как она думала, заклеила, чем рассмешила новосибирцев.

— В минувшие выходные вечером во дворе одного из домов на улице Киевской дамочка, по неизвестной причине, решила отломить зеркало припаркованного автомобиля. Но перед этим она решила провести мероприятия по ликвидации камеры на двери подъезда. И что-то подсказывает, что у нее это плохо получилось, но женщина по праву получает звание — «Мастер маскировки», — поделился очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Женщина хотела заклеить глазок камеры,и даже подошла к ней спиной, чтобы не было видно лица, но в итоге заклеила лишь ИК-порт, и ее акт возмездия попал на запись. При этом новосибирцы сочли ее действия не столько криминальными, сколько комичными. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Неуловимая мстительница, — окрестил женщину один.

— Попала в топ глупых преступников. Как тот чувак, который спер телек и вернулся в магазин с требованием отдать ему пульт от него, — добавил второй.

— Ну, она пыталась, — утешает третий.

— Молодец! Явно боевиков пересмотрела! — поддерживает ее четвертый.

— Женская месть страшна, — отмечает пятый.

— Проще жвачкой залепить камеру и все, — подсказывает шестой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/699033" frameborder="0"></iframe> Женщина ломает зеркало на машине во дворе дома..

ИСТОЧНИК KP.RU