Обман зрения: дорога в Ленинском районе стала похожа на кратер Луны
Ямы словно кратеры на поверхности Луны – новосибирским водителям не остается ничего, кроме как с юмором воспринимать вид дорог после зимы.
— Дорога в Ленинском районе Новосибирска с приходом весны стала напоминать поверхность Луны. Однако, так далеко лететь не нужно — это все можно увидеть, выехав на пересечение улиц Большой и 2-й Станционной, — сообщает поделившийся видео подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
На дороге нет «живого», ровного места, она вся испещрена маленькими ямками, да и ездить по такой дороге, по всей видимости, можно только на луноходе.
Пользователи соцсетей оценили чувство юмора автора видео и также продолжили шутки на тему инопланетного вида проезжей части. Вот что они пишут об этом:
— Эти кратеры создают пробку звездолетам! — отмечает один.
— Это спецучасток для прокачки стоек! — добавляет второй.
— На луне поверхность лучше — я уверен, — замечает третий.
— Это вообще фотошоп, — не верит своим глазам четвертый.
Дорога в Новосибирске стала похожа на кратер Луны..
ИСТОЧНИК KP.RU