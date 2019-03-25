Обман зрения: дорога в Ленинском районе стала похожа на кратер Луны

СЕГОДНЯ 06:03 2019-03-25T06:04:33+03:00

Вы думаете, это поверхность Луны? — Как бы не так, это всего лишь дорога в Ленинском районе Новосибирска

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Ямы словно кратеры на поверхности Луны – новосибирским водителям не остается ничего, кроме как с юмором воспринимать вид дорог после зимы.

— Дорога в Ленинском районе Новосибирска с приходом весны стала напоминать поверхность Луны. Однако, так далеко лететь не нужно — это все можно увидеть, выехав на пересечение улиц Большой и 2-й Станционной, — сообщает поделившийся видео подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

На дороге нет «живого», ровного места, она вся испещрена маленькими ямками, да и ездить по такой дороге, по всей видимости, можно только на луноходе.

Пользователи соцсетей оценили чувство юмора автора видео и также продолжили шутки на тему инопланетного вида проезжей части. Вот что они пишут об этом:

— Эти кратеры создают пробку звездолетам! — отмечает один.

— Это спецучасток для прокачки стоек! — добавляет второй.

— На луне поверхность лучше — я уверен, — замечает третий.

— Это вообще фотошоп, — не верит своим глазам четвертый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/699028" frameborder="0"></iframe> Дорога в Новосибирске стала похожа на кратер Луны..

ИСТОЧНИК KP.RU