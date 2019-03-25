2019-03-25T06:04:33+03:00
Общество

Обман зрения: дорога в Ленинском районе стала похожа на кратер Луны

Вы думаете, это поверхность Луны? — Как бы не так, это всего лишь дорога в Ленинском районе Новосибирска
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ямы на дороге напоминают кратеры. Стоп-кадр с видео.Ямы на дороге напоминают кратеры. Стоп-кадр с видео.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Ямы словно кратеры на поверхности Луны – новосибирским водителям не остается ничего, кроме как с юмором воспринимать вид дорог после зимы.

— Дорога в Ленинском районе Новосибирска с приходом весны стала напоминать поверхность Луны. Однако, так далеко лететь не нужно — это все можно увидеть, выехав на пересечение улиц Большой и 2-й Станционной, — сообщает поделившийся видео подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

На дороге нет «живого», ровного места, она вся испещрена маленькими ямками, да и ездить по такой дороге, по всей видимости, можно только на луноходе.

Пользователи соцсетей оценили чувство юмора автора видео и также продолжили шутки на тему инопланетного вида проезжей части. Вот что они пишут об этом:

— Эти кратеры создают пробку звездолетам! — отмечает один.

— Это спецучасток для прокачки стоек! — добавляет второй.

— На луне поверхность лучше — я уверен, — замечает третий.

— Это вообще фотошоп, — не верит своим глазам четвертый.

Дорога в Новосибирске стала похожа на кратер Луны..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Неуловимая мстительница»: сибирячка отломала зеркало у машины, думая, что ее не видно
Четырехметровая опасность: в Кировском районе дети гуляют рядом с огромной ямой во дворе дома
Подбил и уехал: неизвестный водитель устроил ДТП в центре Новосибирска и скрылся с места
Нет три недели: в Мочище пропал новосибирец с татуировкой на предплечье
Погода на день в Новосибирске: 25 марта будет плюс 5 градусов и гололед
«Все мучачо залипнут»: сибирячка подразнила соцсети тверком с бочкой
«Рубит в «контру»: парень с компьютерной мышкой позабавил пассажиров метро
«Элджей хоть в курсе?»: Настя Ивлеева похвасталась кольцом на безымянном пальце
«Сначала были хлопки, потом повалил черный дым»: после пожара семья погорельцев с 8 детьми оказалась на улице
«Вырываются языки пламени»: в Новосибирске загорелась «ГАЗель»