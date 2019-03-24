2019-03-24T14:53:49+03:00
Общество

«Рубит в «контру»: парень с компьютерной мышкой позабавил пассажиров метро

Молодого человека сфотографировали в новосибирской подземке
Татьяна СОЛОВОВА
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Пользователи соцсетей гадают, зачем все-таки парню понадобилась мышка. Фото: https://vk.com/subwaynskПользователи соцсетей гадают, зачем все-таки парню понадобилась мышка. Фото: https://vk.com/subwaynsk
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Кто сказал, что компьютерная мышка может пригодиться только, если вы сидите за компьютером или ноутбуком? Оказывается, этот гаджет можно приспособить к мобильнику, что и продемонстрировал парень в новосибирской подземке. Пока молодой человек увлеченно смотрел на экран своего сотового, его сфотографировали другие пассажиры. И теперь пользователи соцсетей оставляют веселые комментарии под снимком.

- Рубит в контру или видео монтирует, - гадают одни.

- Сенсор отказал, нашел выход из ситуации, - предполагают другие.

- Пацан как пацан, но с мышкой, что здесь такого? Может, он с ноутбука или с компьютера выходит в инет чаще, чем телефона, вот и привык? – вступаются за парня третьи.

- Практичный юноша, что вам не нравится, - согласны с ними четвертые.

- В порт воткнуты наушники. А куда подключена мышь? – недоумевают пятые, и другие подписчики тут же подсказывают им ответ: оказывается, в порт для зарядки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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