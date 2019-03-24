2019-03-24T12:20:24+03:00
Происшествия

«Сначала были хлопки, потом повалил черный дым»: после пожара семья погорельцев с 8 детьми оказалась на улице

Власти не предложили никакое жилье из маневренного фонда, а сдать новосибирцам жилье в аренду никто не соглашается
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Дом семьи Тельцов был обшит сайдингом и вспыхнул как спичка. Фото: Алена ТЕЛЬЦОВА.Дом семьи Тельцов был обшит сайдингом и вспыхнул как спичка. Фото: Алена ТЕЛЬЦОВА.
Изменить размер текста:

Беда в семью Тельцовых пришла 7 марта: именно тогда около двух часов дня загорелся их дом в селе Новолуговое в Новосибирском районе.

- Это дом на двух хозяев: в одной половине живу я с мужем и ребенком, в другой – мои мама с папой и еще семь моих братьев и сестер, - рассказывает Алена, старшая дочка Тельцовых.

В день пожара Алена была в поликлинике: о ЧП она узнала, когда родные позвонили ей на мобильный.

- Они мне потом рассказали, что в тот момент, когда все загорелось, они собирались уезжать, уже выгоняли машину, - описывает ситуацию сибирячка. – Вдруг послышались хлопки, будто взрывали салют, а потом повалил черный дым. Оказалось, что заискрился электрокабель, который шел от нашего дома к столбу. А поскольку у нас все стены снаружи были обшиты сайдингом, то дом сразу загорелся.

К счастью, никто из семьи не пострадал. Но вот где теперь им жить, большой вопрос:

- Власти сказали, что никаких вариантов в маневренном фонде для нас нет, а сдавать нам жилье никто не хочет, - объясняет Алена. – Как слышат, что у мамы семь детей и еще у меня ребенок, так сразу отказывают.

Еще одна проблема: для детей, которые ходят в школу, нужны канцелярские принадлежности и тетради. Если вы можете помочь, то звоните Алене по тел. 8-953-863-22-82

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Рубит в «контру»: парень с компьютерной мышкой позабавил пассажиров метро
«Элджей хоть в курсе?»: Настя Ивлеева похвасталась кольцом на безымянном пальце
«Вырываются языки пламени»: в Новосибирске загорелась «ГАЗель»
«Погнался за мальчиком-первоклашкой»: в Новосибирске ищут педофила, который дежурит у школы
«Да это Буратино!»: парень в вязаном колпаке рассмешил пассажиров метро
Переходил на красный свет: в Новосибирске иномарка сбила 14-летнего подростка
«Такая киска»: молодая мама показала «вкусный» тверк
Погода на день в Новосибирске: 24 марта будет плюс 5 градусов
Олимпийские чемпионы: новосибирцы выиграли семь золотых медалей в Абу-Даби
«Милый животик»: «Мисс Россия» призналась, что поправилась и показала фото в купальнике
Знаешь историю войск – любишь Отечество: в Новосибирском военном институте Росгвардии прошел военно-исторический диктант
Въезд на Украину запрещен: депутаты Новосибирска внесены в санкционный список
Украл, выпил, в тюрьму! Полиция разыскивает новосибирца укравшего алкоголь из магазина
Технопарк в сфере строительства: центр развития строительной отрасли появится в Новосибирске
На свидание приехали спасатели: парни не смогли без помощи выбраться из оврага
Не ходи на лёд: В Новосибирской области продолжается акция «Безопасный лёд»
Угадай кто? В Новосибирском зоопарке предложили определить пол медвежат по фотографиям
Превышение должностных полномочий: в отношении Сергея Штельмаха возбуждено уголовное дело
Кошелёк, кошелек. Какой кошелек? В Новосибирске таксист забрал деньги из чужой барсетки
За ночь лишили рабочего места: в аварии на Красном проспекте пострадал газетный киоск
Затравил собаками: охотника - живодера задержали в Новосибирской области
Погода на день в Новосибирске: 23 марта ожидается ясная погода и +5 градусов
«Танцуют и любят математику»: новосибирские школьницы поборются за корону самой красивой девочки страны