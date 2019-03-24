«Сначала были хлопки, потом повалил черный дым»: после пожара семья погорельцев с 8 детьми оказалась на улице

СЕГОДНЯ 12:20 2019-03-24T12:20:24+03:00

Власти не предложили никакое жилье из маневренного фонда, а сдать новосибирцам жилье в аренду никто не соглашается

Изменить размер текста: A A

Беда в семью Тельцовых пришла 7 марта: именно тогда около двух часов дня загорелся их дом в селе Новолуговое в Новосибирском районе.

- Это дом на двух хозяев: в одной половине живу я с мужем и ребенком, в другой – мои мама с папой и еще семь моих братьев и сестер, - рассказывает Алена, старшая дочка Тельцовых.

В день пожара Алена была в поликлинике: о ЧП она узнала, когда родные позвонили ей на мобильный.

- Они мне потом рассказали, что в тот момент, когда все загорелось, они собирались уезжать, уже выгоняли машину, - описывает ситуацию сибирячка. – Вдруг послышались хлопки, будто взрывали салют, а потом повалил черный дым. Оказалось, что заискрился электрокабель, который шел от нашего дома к столбу. А поскольку у нас все стены снаружи были обшиты сайдингом, то дом сразу загорелся.

К счастью, никто из семьи не пострадал. Но вот где теперь им жить, большой вопрос:

- Власти сказали, что никаких вариантов в маневренном фонде для нас нет, а сдавать нам жилье никто не хочет, - объясняет Алена. – Как слышат, что у мамы семь детей и еще у меня ребенок, так сразу отказывают.

Еще одна проблема: для детей, которые ходят в школу, нужны канцелярские принадлежности и тетради. Если вы можете помочь, то звоните Алене по тел. 8-953-863-22-82

ИСТОЧНИК KP.RU