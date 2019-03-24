«Вырываются языки пламени»: в Новосибирске загорелась «ГАЗель»
В воскресенье, 24 марта, автомобильное ЧП произошло в Ленинском районе: там на ходу загорелась машина.
- На улице Котовского у дома №5 на дороге стоит «ГАЗель», из-под капота которой вырываются языки пламени, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». – Очевидец рассказал, что хозяин автомобиля находится рядом, он успел его покинуть и не пострадал.
Комментаторы в соцсетях гадают, что же могло произойти с авто:
- Проблемы с проводкой, утечка бензина, утечка масла, утечка газа (наверняка «ГАЗель» на газу), - предполагают одни.
- У «ГАЗелей» шланг подачи топлива сделан из пластика и над коллектором находится, поэтому и горят они как спички,- считают другие.
- Когда смотришь за машиной, ничего не загорается, - пишут третьи.
На место ЧП уже прибыли пожарные: им предстоит выяснить причину возгорания.
В Новосибирске загорелась «ГАЗель».
ИСТОЧНИК KP.RU