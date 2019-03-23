Угадай кто? В Новосибирском зоопарке предложили определить пол медвежат по фотографиям

СЕГОДНЯ 08:35 2019-03-23T08:35:34+03:00

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Напомним, что недавно на свет появилась пара замечательных медвежат. За их жизнью после рождения многие наблюдали по кадрам съемки с камеры установленной внутри «берлоги» медведицы-мамы.

Несколько дней назад семейство стало показываться посетителям, выходя в вольер. Медвежата уже окрепли и, весело играя, проводят вместе время. Эта картина не оставляет равнодушными фотографов, которые стараются сделать удачные снимки на память.

Несколько фотографий Владимира Шадрина и Ирины Логовской сотрудники зоопарка опубликовали на социальногй странице Вконтакте. Участникам группы предлагают не только умиляться от увиденного, но и попытаться угадать какого пола маленькие медвежата. Пока большинство опрошенных надеются, что это мальчик и девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU