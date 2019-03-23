2019-03-23T08:04:07+03:00
Общество

Превышение должностных полномочий: в отношении Сергея Штельмаха возбуждено уголовное дело

Экс-главу областного ГИБДД обвиняют в превышении полномочий
Алена КОВРОВА
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Сергей Штельмах возглавлял Управление ГИБДД по Новосибирской области почти 13 лет. Фото: архив "КП".Сергей Штельмах возглавлял Управление ГИБДД по Новосибирской области почти 13 лет. Фото: архив "КП".Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Подробности процесса не разглашаются в интересах следствия, однако в пресс-службе управления Следственного комитета по Новосибирской области факт возбуждения дела подтвердили.

В октябре 2018 года вокруг главы ГИБДД Новосибирской области разгорелся скандал – Штельмаха, после 12 лет службы, по компрометирующим обстоятельствам в отставку отправил глава МВД Владимир Колокольцев.

Поводом для отстранения от должности и расторжения контракта стали, как позже выяснилось, материалы служебной проверки. Управление собственной безопасности МВД России выяснило, что начальник ГИБДД выдавал спецпропуска и удостоверения советника, дающие право проезда на транспорте без досмотра. С делом тогда связывали депутата Законодательного собрания Новосибирской области Николая Мочалина. Полковник в ходе судебного разбирательства не стал отрицать выявленный факт выдачи удостоверений.

После увольнения Сергей Штельмах подал встречный иск к МВД с требованием восстановить его на службе, выплатить денежное довольствие и компенсацию морального вредя. Позже он изменил решение и потребовал «отредактировать» приказ об отставке. Формулировку «за совершение порочащего проступка», по его мнению, нужно было заменить на «в связи с выслугой лет», дающей право на получение пенсии.

В декабре Центральный суд Новосибирска оставил иск экс-руководителя ГИБДД без удовлетворения. Сергей Штельмах обжаловал решение в вышестоящем суде, но там лишь подтвердили правоту предыдущей инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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