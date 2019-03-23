Затравил собаками: охотника - живодера задержали в Новосибирской области

СЕГОДНЯ 05:55 2019-03-23T05:55:08+03:00

Изменить размер текста: A A

58-летний житель села Натальинка Каргатского района во время охоты не использовал огнестрельного оружия, он сделал сообщниками своих преступлений собак. Три обученные дворняги отыскивали в лесу увязших в снегу животных и нападали на них. Позже к месту схватки на лыжах подъезжал охотник и добивал жертву ножом, перерезая горло. Так погибли две сибирские косули.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что преступления совершались с 19 по 20 марта 2019 года. После задержания в ходе обыска у мужчины изъяли туши и шкуры разделанных животных, лыжи и орудие преступления – нож.

В отношении селянина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Ему грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас следователи выясняют, как часто задержанный выходил на промысел.

ИСТОЧНИК KP.RU