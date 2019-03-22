2019-03-22T05:22:30+03:00
Происшествия

Холодильник замкнуло: сработавшая пожарная сигнализация помогла спастись 25 жильцам многоэтажки на Первомайке

Приехавшие на место пожарные справились с огнем за 20 минут
Надежда ЯРКОВА
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В жилом многоквартирном доме в одной из квартир загорелась кухня.В жилом многоквартирном доме в одной из квартир загорелась кухня.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Пожар случился в четверг вечером, 21 марта в жилом доме улице Баумана в Первомайском районе Новосибирска.

— В 19:37 поступило сообщение о пожаре в жилом многоэтажном доме на улице Баумана. Возгорание случилось на кухне в одной из квартир на 13-ом этаже. На место тут же выехали пожарные расчеты. Когда начался пожар, в доме сработала пожарная сигнализация и до приезда пожарных, из подъезда, по лестничной клетке, самостоятельно эвакуировались 25 жильцов, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В результате пожара огнем повреждена кухня, мебель и домашние вещи, квартира закопчена по всей площади. Пожарным удалось справиться с огнем за 20 минут, в 20:03 возгорание было полностью ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.

В ведомстве добавили, что причиной пожара стало короткое замыкание в работе холодильника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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