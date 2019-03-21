«Надо было таранить»: четыре трамвая ждали, пока вернется водитель припаркованного «Мерседеса»
В самый час пик в центре Новосибирска сегодня остановилось движение трамваев из-за неумелой парковки одного из горожан.
— Мужчина припарковал свой кроссовер Mercedes-Benz ML 350 прямо у трамвайных путей и отправился по делам, — сообщили в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Четыре трамвая ждали, пока водитель «Мерседеса» уберет припаркованную машину от путей.Автор: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Ходил, видимо, он достаточно долго, потому что на путях в итоге ожидать его возвращения собрались четыре трамвая.
Когда водитель вернулся к автомобилю, то на возмущение людей ответил криком и нецензурной бранью.
— Я что виноват, что ли? — закричал мужчина. — Увидел, вышел сразу. Орете тут!
Пользователи соцсетей остро отреагировали на видео:
— Надо было таранить, — самый мягкий из комментариев
ИСТОЧНИК KP.RU