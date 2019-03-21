«Надо было таранить»: четыре трамвая ждали, пока вернется водитель припаркованного «Мерседеса»

СЕГОДНЯ 18:41 2019-03-21T18:41:31+03:00

Водитель вернулся к автомобилю и на возмущение людей ответил криком и нецензурной бранью. Фото: скриншот видео

Мужчина оставил автомобиль слишком близко к полотну [видео]

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В самый час пик в центре Новосибирска сегодня остановилось движение трамваев из-за неумелой парковки одного из горожан.

— Мужчина припарковал свой кроссовер Mercedes-Benz ML 350 прямо у трамвайных путей и отправился по делам, — сообщили в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/698580" frameborder="0"></iframe> Четыре трамвая ждали, пока водитель «Мерседеса» уберет припаркованную машину от путей.Автор: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Ходил, видимо, он достаточно долго, потому что на путях в итоге ожидать его возвращения собрались четыре трамвая.

Когда водитель вернулся к автомобилю, то на возмущение людей ответил криком и нецензурной бранью.

— Я что виноват, что ли? — закричал мужчина. — Увидел, вышел сразу. Орете тут!

Пользователи соцсетей остро отреагировали на видео:

— Надо было таранить, — самый мягкий из комментариев

ИСТОЧНИК KP.RU