«По городу невозможно двигаться»: Игорь Шпектор оценил инфраструктуру Новосибирска

СЕГОДНЯ 18:02 2019-03-21T18:02:27+03:00

Председатель Комиссии Общественной палаты России по ЖХК, строительству и дорогам приехал в регион с рабочим визитом

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Игорь Шпектор в завершении своего визита в Новосибирск встретился с губернатором региона и провел экспертное заседание Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России.

Он за два предыдущих дня посетил множество социальных и инфраструктурных объектов не только города, но и в целом Новосибирской области, и остался недоволен качеством некоторых из них.

В частности у Игоря Шпектора возникли вопросы к транспортной доступности города.

— Комиссия сегодня ставит вопрос о том, что по городу невозможно двигаться. Ситуация чрезвычайно сложная. Необходимо ее каким-то путем решать, — подчеркнул Председатель Комиссии Общественной палаты России по ЖХК, строительству и дорогам.

Мэр города Анатолий Локоть попросил Игоря Шпектора помочь в решении вопроса по финансированию продолжения Дзержинской линии метро и проекта «Городская электричка». Председатель пообещал поднять этот вопрос на комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU