2019-03-21T04:17:30+03:00
Происшествия

«Начало мотать по дороге»: водитель «Шевроле» выжил, впечатав седан в стоящую на Петухова фуру

Седану в аварии с грузовиком срезало крышу, и он стал похож на кабриолет
Надежда ЯРКОВА
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Машина лишилась крыши после ДТП с фурой.Машина лишилась крыши после ДТП с фурой.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Водитель седана чудом выжил, влетев в грузовик. Инцидент случился вечером в среду, 20 марта в Кировском районе Новосибирска.

— Седан Chevrolet Lacetti перед столкновением, начало мотать по дороге и возле дома №17 на улице Петухова он въехал в стоящую фуру, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

От удара «Шевроле» лишился крыши, превратившись в кабриолет.

Очевидец отметил, что несмотря на сильные повреждения, автомобиль все еще на ходу.

Пользователи соцсетей также обсуждают везение водителя, не пострадавшего в такой серьезной аварии. Вот что они пишут по этому поводу:

— В рубашке родился..., — замечает один.

— Повезло водителю! А машина это, как ни крути, просто железо, — соглашается второй.

— Сделает кабриолет и отметит второй день рождения, — добавляет третий.

Водитель седана в ДТП отделался только испугом. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Водитель седана в ДТП отделался только испугом.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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