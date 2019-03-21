«Начало мотать по дороге»: водитель «Шевроле» выжил, впечатав седан в стоящую на Петухова фуру
Водитель седана чудом выжил, влетев в грузовик. Инцидент случился вечером в среду, 20 марта в Кировском районе Новосибирска.
— Седан Chevrolet Lacetti перед столкновением, начало мотать по дороге и возле дома №17 на улице Петухова он въехал в стоящую фуру, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
От удара «Шевроле» лишился крыши, превратившись в кабриолет.
Очевидец отметил, что несмотря на сильные повреждения, автомобиль все еще на ходу.
Пользователи соцсетей также обсуждают везение водителя, не пострадавшего в такой серьезной аварии. Вот что они пишут по этому поводу:
— В рубашке родился..., — замечает один.
— Повезло водителю! А машина это, как ни крути, просто железо, — соглашается второй.
— Сделает кабриолет и отметит второй день рождения, — добавляет третий.
Водитель седана в ДТП отделался только испугом.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU