Погода на день в Новосибирске: 21 марта будет до плюс 1 градусов и туманы

СЕГОДНЯ 03:40 2019-03-21T03:44:00+03:00

Сегодня в городе будет дымка и туманы. Фото: Даба ДАБАЕВ

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Сегодня в городе ожидается потепление до плюс 1 градусов, туманы и изморозь, на дорогах будет скользко.

— В четверг, 21 марта в Новосибирске будет переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 1- плюс 1 градусов, к ночи похолодает до минус 8-10 градусов, в пригороде до минус 11-13 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами изморозь, туманы, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 3- плюс 2 градусов, ночная около минус 11-16 градусов, при облачности — минус 5-10 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают ясную погоду, осадков не ожидается. Днем обещают до плюс 1 градусов тепла, к ночи станет холоднее — до минус 7 градусов. В последующие дни ожидается постепенное потепление, осадки на время прекратятся.

ИСТОЧНИК KP.RU