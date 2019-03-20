2019-03-20T14:06:25+03:00
Общество

Пропитка против ям: сибиряки придумали, как сделать дороги прочнее и уже провели эксперимент

Специалисты провели эксперимент в Бердске
Александра БРУНЯАлена КОВРОВА
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Специальная пропитка на основе каменноугольного пека могла бы защитить дороги от ям. Фото: Архив КПСпециальная пропитка на основе каменноугольного пека могла бы защитить дороги от ям. Фото: Архив КПФото: Алексей БУЛАТОВ
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Предприниматели в Бердске придумали, как спасти наши дороги от ям и сделать их намного прочнее. Они сделали специальную пропитку на основе каменноугольного пека и провели эксперимент. В июле 2017 года веществом обработали часть дороги на улице Боровая в Бердске. В этом году посмотрели эффект.

— На необработанной части дороги асфальт в ямах, на обработанной — нет, — удивился Игорь Шпектор.

Он сразу же связался по телефону с Росавтодором и попросил его руководителя обратить внимание на бердскую разработку.

Сегодня в Бердск приехал Игорь Шпектор, председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России, член наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ России, член межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ при Правительстве России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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