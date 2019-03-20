В мехах и трусах: новосибирский фотограф раздел модель на железной дороге

СЕГОДНЯ 13:13 2019-03-20T13:13:03+03:00

Владимир Демидов устроил откровенную фотосессию на воздухе, когда было плюс 5 градусов

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Владимир Демидов – новосибирский фотограф, который любит удивлять необычными съемками. И в мартовскую оттепель, когда на улице было всего плюс 5 градусов, он ради откровенных кадров раздел модель на железной дороге.

- Идею предложила сама Мария: а раз девушка хочет, то нельзя ей в этом отказывать, - рассказывает сибиряк. - Мы поехали в пригород, где-то в 10 километров за Пашино: пешеходы там практически не ходят, только редкие машины иногда проносятся: это позволило снимать спокойно без зевак с телефонами.

Владимир уверяет: хоть девушка и была в трусах, чулочках и меховом воротнике, она не замерзла.

- Маша чувствовала себя нормально, съемка продолжалась где-то минут 30: этого было вполне достаточно, чтобы сделать эффектные кадры, - продолжает Владимир.

Но без любопытных очевидцев в итоге все же не обошлось:

- Мы увлеклись съемкой, оборачиваемся, а на обочине дороги стоят несколько машин. И люди наблюдают за нашей съемкой, - описывает реакцию сибиряков Владимир.

Пока Маша позировала, проезжавшие мимо водители останавливались, чтобы посмотреть на нее. Фото: Владимир ДЕМИДОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU