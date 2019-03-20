2019-03-20T12:38:27+03:00
Общество

«Там вода в квартире!»: Игорь Шпектор проверил дома людей, переселенных из аварийного жилья

Специалист выявил серьезные недостатки
Александра БРУНЯАлена КОВРОВА
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Игорь Шпектор внимательно выслушал жителей, прошел в их квартиры и подвал, и понял, что жалобы не беспочвенны.Игорь Шпектор внимательно выслушал жителей, прошел в их квартиры и подвал, и понял, что жалобы не беспочвенны.Фото: Алена КОВРОВА
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Жители, переселенные из аварийного жилья в другие квартиры, пожаловались сегодня эксперту Общественной палаты России на конденсат в своих помещениях.

— Здесь вытяжка не работает, — указал на недостатки дома Игорь Шпектор. — Надо за этим смотреть управляющей кампании.

Он прошел в квартиры и подвал, и понял, что жалобы жителей не беспочвенны.

— Там вода в квартире! Я дал свои рекомендации ответственным лицам, — подчеркнул эксперт.

Напомним, что сегодня второй день рабочего визита Игоря Шпектора, председателя Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации, члена наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, заместителя председателя Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации, члена межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ при Правительстве Российской Федерации.

— Мы приехали комиссией из 4 человек. Наша поездка в регионы не имеет цель проверки, цель — рассмотреть проблемы и вопросы которые есть, с тем, чтобы в будущем оказать поддержку и помощь на уровне федерального ведомства, — рассказал о цели своего визита Игорь Шпектор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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