«Там вода в квартире!»: Игорь Шпектор проверил дома людей, переселенных из аварийного жилья
Жители, переселенные из аварийного жилья в другие квартиры, пожаловались сегодня эксперту Общественной палаты России на конденсат в своих помещениях.
— Здесь вытяжка не работает, — указал на недостатки дома Игорь Шпектор. — Надо за этим смотреть управляющей кампании.
Он прошел в квартиры и подвал, и понял, что жалобы жителей не беспочвенны.
— Там вода в квартире! Я дал свои рекомендации ответственным лицам, — подчеркнул эксперт.
Напомним, что сегодня второй день рабочего визита Игоря Шпектора, председателя Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации, члена наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, заместителя председателя Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации, члена межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ при Правительстве Российской Федерации.
— Мы приехали комиссией из 4 человек. Наша поездка в регионы не имеет цель проверки, цель — рассмотреть проблемы и вопросы которые есть, с тем, чтобы в будущем оказать поддержку и помощь на уровне федерального ведомства, — рассказал о цели своего визита Игорь Шпектор.
ИСТОЧНИК KP.RU