2019-03-20T12:05:05+03:00
Общество

На борьбу с грязью: сотрудники ГИБДД раздавали водителям влажные салфетки в центре города

Водителям с нечитаемыми номерами предлагали протереть их влажной салфеткой
Надежда ЯРКОВА
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Водителям предлагали протереть грязные номера салфеткой. Фото: Владислав Савченков.Водителям предлагали протереть грязные номера салфеткой. Фото: Владислав Савченков.
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Сегодня днем, 20 марта на площади Ленина автоинспекторы провели акцию по борьбе с грязными номерами.

— В течение часа экипажи ГИБДД останавливали машины с нечитаемыми, грязными номерами, выдавали им влажные салфетки, чтобы они тут же, на месте могли их протереть. После этого водителей отпускали, не выписывая штрафа, — рассказал «КП» — Новосибирск» инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.

Автоинспекторы останавливали и машины с тонировкой. Водителям также на месте предлагали снять ее. На нарушителей были составлены административные материалы.

— За час- полтора, пока длилось мероприятие, было остановлено боле 200 машин с грязными номерами и 8 — с тонировкой, — отметил инспектор ГИБДД Савченков.

За час в центре остановили более 200 машин с грязными номерами. Фото: Владислав Савченков.

За час в центре остановили более 200 машин с грязными номерами. Фото: Владислав Савченков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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