На борьбу с грязью: сотрудники ГИБДД раздавали водителям влажные салфетки в центре города
Сегодня днем, 20 марта на площади Ленина автоинспекторы провели акцию по борьбе с грязными номерами.
— В течение часа экипажи ГИБДД останавливали машины с нечитаемыми, грязными номерами, выдавали им влажные салфетки, чтобы они тут же, на месте могли их протереть. После этого водителей отпускали, не выписывая штрафа, — рассказал «КП» — Новосибирск» инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.
Автоинспекторы останавливали и машины с тонировкой. Водителям также на месте предлагали снять ее. На нарушителей были составлены административные материалы.
— За час- полтора, пока длилось мероприятие, было остановлено боле 200 машин с грязными номерами и 8 — с тонировкой, — отметил инспектор ГИБДД Савченков.
За час в центре остановили более 200 машин с грязными номерами. Фото: Владислав Савченков.
ИСТОЧНИК KP.RU