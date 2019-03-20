И так сойдет: новосибирская служба такси брала на работу водителей без прав

СЕГОДНЯ 11:14 2019-03-20T11:26:23+03:00

Водителей брали в такси, не узнавая, есть ли у них водительские права. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Новосибирска проверила работу ООО «Лидер-Н», в которой работали водители, не имевшие при этом разрешений на перевозку пассажиров в такси.

— Как стало известно, организация по телефону, через интернет и мобильное приложение «rutaxi.ru» принимало заявки от пассажиров, позволяя водителям при помощи регистрации, выполнять и работу диспетчерской службы. При этом компания «Лидер-Н», принимая на работу водителей, не узнавала, есть ли у них права на управление транспортным средством и не требовали показывать наличие техосмотра машины, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

По результатам проведенных сотрудниками УГИБДД ГУ, областного Минтранса, Управления на транспорте МВД по СФО проверок были найдены множественные нарушения в работе сервиса по заказу такси.

— Например, водители не имели путевого листа, не проходили предрейсовые медицинские осмотры, не страховали гражданскую ответственность перевозчика, пассажирам не выдавались чеки, на машинах отсутствовал опознавательный фонарь «такси» оранжевого цвета и многое другое, — описали ситуацию в ведомстве.

Таким образом, компания грубо нарушила права и законные интересы пассажиров. 7 ноября 2018 года прокуратура предъявила исковое заявление в суд о признании работы сервиса такси незаконной и создающей опасность причинения вреда. Все требования прокуратуры были судом удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU