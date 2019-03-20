«Вот это классная идея!»: возле Бердского роддома установили деревянные фигуры

СЕГОДНЯ 10:56 2019-03-20T10:56:56+03:00

Мастера воплотили в дереве идею материнства и отцовства

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Делегация во главе с Игорем Шпектором, экспертом Общественной палаты России, посетила роддом в Бердске. На его территории расположили деревянные фигуры.

— Вот это классная идея! — оценили инициативу специалисты.

Сибирские мастера воплотили в дереве идею материнства и отцовства.

— Нужно взаимодействовать активнее с умельцами, и развивать эту идею, — подчеркнул Игорь Шпектор.

Он также отметил хорошее оснащение роддома и выслушал пожелания его руководства.

Напомним, что Игорь Шпектор, председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации, член наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации, член межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ при Правительстве Российской Федерации работает в Новосибирске три дня. Он приехал ознакомится с состоянием социальных объектов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU