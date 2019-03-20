Показалось? В Новосибирске сняли гулявшего по набережной динозавра

СЕГОДНЯ 08:49 2019-03-20T08:51:58+03:00

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На самом деле игрушка тираннозавра около 15 сантиметров в длину, зато смотрится он вполне реалистично и даже пугающе.

— Я фотограф-любитель, давно хотела пофотографировать игрушки младшего брата — он увлекается динозаврами. Этот динозавр — тирекс из «Лего» серии «Парк Юрского периода». Он сантиметров 15 в длину и около 10 сантиметров в высоту, — рассказала «КП» — Новосибирск» сибирячка Любовь Манеркина.

Сибирячка поделилась, что у нее есть еще похожие фото с другими динозаврами: велоцираптором и есть задумка сделать с птеродактилем, но его надо подвязать на лесках, чтобы было ощущение, что он в полете.

Динозавр всего около 15 сантиметров в длину. Фото: Любовь Манеркина.

— Но это надо выбрать день, чтобы солнце не сильно светило, иначе леску будет видно. Вообще я сначала хотела так сфотографировать собаку, будто она в прыжке пытается проглотить солнце, но собаку так не заставишь сидеть, она мало дрессированная. И вспомнила про динозавров, а набережная как фон — потому что люблю там гулять, — добавила Любовь Манеркина.

Фото настолько реалистичное, что при первом взгляде и не поймешь, что перед тобой всего лишь маленькая игрушка — можно не на шутку и испугаться.

Динозавр на набережной смотрится очень гармонично. Фото: Любовь Манеркина.

ИСТОЧНИК KP.RU