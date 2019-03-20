«Надо спасать леса и территорию»: в Бердске разрушается береговая линия водохранилища
Береговую линию водохранилища в Бердске сегодня осмотрел эксперт Общественной палаты России. Он остался недоволен ее состоянием.
— Я убедился, что проблема чрезвычайно серьезная: видно сосны, которые уже лежат. Есть обрушение берегов, виден перепад в 8-10 метров. Надо спасать леса, территорию, — подчеркнул Игорь Шпектор. — Мы выйдем на самый высокий уровень и расскажем о необходимости федерального финансирования.
Напомним, что Игорь Шпектор, председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации, член наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации, член межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ при Правительстве Российской Федерации прибыл в Новосибирск с рабочим визитом.
ИСТОЧНИК KP.RU